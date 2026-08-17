L'attrice premio Oscar Anne Hathaway è stata ufficialmente insignita del prestigioso titolo di Disney Legend, entrando così nella celebre hall of fame della Disney. Il riconoscimento è avvenuto durante il D23: The Ultimate Disney Fan Event, l'evento annuale dedicato ai fan, dove Hathaway è stata invitata sul palco dal regista David Frankel e dalla direttrice di Vogue Anna Wintour. L'attrice ha espresso profonda gratitudine verso la sua famiglia, presente in sala, sottolineando l’importanza cruciale dell’immaginazione e del racconto nella sua crescita personale e professionale.

Una carriera iconica: da ‘Pretty Princess’ a ‘Il diavolo veste Prada’

Nel corso del suo discorso di accettazione, Anne Hathaway ha voluto ricordare figure chiave che hanno segnato l'inizio della sua illustre carriera. Tra queste, Garry Marshall, il regista che la scelse per interpretare il ruolo della principessa Mia Thermopolis in ‘Pretty Princess’. Ha inoltre menzionato le produttrici Debra Martin Chase e la compianta Whitney Houston, il cui contributo fu fondamentale per il film. Hathaway ha evidenziato come quel primo ruolo le abbia spalancato numerose porte, conducendola a opportunità significative come la partecipazione a ‘Il diavolo veste Prada’. Questo film, in particolare, le ha permesso di collaborare con talenti del calibro di Stanley Tucci, Emily Blunt e la leggendaria Meryl Streep.

Il regista Frankel ha rivelato un aneddoto interessante: la scelta di Hathaway per il ruolo di Andy Sachs fu fortemente voluta da Meryl Streep stessa, che riconobbe il suo innato talento dopo averla ammirata in ‘I segreti di Brokeback Mountain’.

Traguardi e prospettive future di una Disney Legend

Questo importante riconoscimento giunge a venticinque anni dal debutto cinematografico di Anne Hathaway, un percorso che l'ha vista continuare a collaborare con la Disney in diversi progetti di successo. L'attrice, attualmente in dolce attesa del suo terzo figlio, ha condiviso questo momento speciale con il marito Adam Shulman e i loro due figli, Jonathan e Jack. Insieme a lei, la classe delle Disney Legend di quest'anno include altre personalità di spicco come Bob Iger, Dwayne Johnson, i Jonas Brothers, Lin‑Manuel Miranda, Alan Tudyk, il produttore Jerry Bruckheimer, l’animatore Eric Goldberg e l’attrice e doppiatrice Susan Egan.

Hathaway è tornata sul palco del D23 anche per fornire aggiornamenti ai fan su ‘The Princess Diaries 3’, confermando che il progetto è attivamente in fase di sviluppo, alimentando l'entusiasmo per il futuro della saga.

Anne Hathaway: versatilità e successi a Hollywood

Anne Hathaway si è affermata come un'attrice statunitense di fama mondiale, celebrata per la sua straordinaria versatilità e per i numerosi successi al botteghino. Dopo il suo debutto con ‘Pretty Princess’, ha interpretato ruoli memorabili in film acclamati come ‘Il diavolo veste Prada’, il musical ‘Les Misérables’ – che le è valso un premio Oscar – e il capolavoro fantascientifico ‘Interstellar’. Nel corso della sua brillante carriera, ha ricevuto svariati riconoscimenti, dimostrando una notevole capacità di alternare con successo progetti indipendenti e grandi produzioni hollywoodiane, consolidando così la sua posizione di stella indiscussa nel panorama cinematografico internazionale.