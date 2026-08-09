Beppe Carletti, storico fondatore dei Nomadi, celebra i suoi ottant'anni con uno sguardo rivolto al futuro della band e della propria carriera. In un'intervista rilasciata in occasione del suo compleanno, il musicista ha condiviso il suo grande desiderio: vedere realizzata una fiction dedicata alla storia dei Nomadi. L'obiettivo è quello di far conoscere le vicende del gruppo, nato nel lontano 1963, alle nuove generazioni, assicurando che il loro percorso artistico venga narrato attraverso il piccolo schermo. Carletti, da sempre custode della memoria della band, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa per preservare e diffondere l'eredità musicale e culturale dei Nomadi.

Questo importante anniversario offre anche l'opportunità di tracciare un bilancio di una carriera straordinaria, lunga oltre sessant'anni, costellata di successi intramontabili come “Dio è morto”, “Io vagabondo” e “Questa è la mia terra”. Carletti ha espresso il desiderio di un'eventuale partecipazione al Festival di Sanremo, un palcoscenico che, dopo decenni trascorsi sui palchi di tutta Italia, rappresenterebbe un riconoscimento significativo per l'intera storia dei Nomadi. Non mancano i ricordi dei momenti più difficili, in particolare la scomparsa di Augusto Daolio. “Quando ci siamo ritrovati senza Augusto – ha raccontato – ho seriamente pensato di chiudere tutto. Poi ho compreso che dovevo continuare, per rispetto della profonda storia e del lascito dei Nomadi”.

Il percorso dei Nomadi dal 1963 a oggi

I Nomadi si affermano come uno dei gruppi più longevi e iconici nel panorama musicale italiano. Fondati a Novellara da Beppe Carletti e Augusto Daolio, la band ha attraversato numerosi cambiamenti nella formazione, mantenendo però una base solida di fan affezionati e un repertorio che è profondamente entrato nell'immaginario collettivo nazionale. Le loro canzoni, nel corso degli anni, hanno saputo raccontare e interpretare i cambiamenti sociali e culturali dell'Italia, contribuendo al successo di numerosi album e tournée che hanno spesso registrato il tutto esaurito. La band, capace di unire e radunare intere generazioni di appassionati, ha costruito un'identità musicale immediatamente riconoscibile, diventando un punto di riferimento per la musica impegnata nel paese.

Ancora oggi, i Nomadi continuano a promuovere e a portare avanti i loro valori storici, tra cui l'impegno sociale e una costante attenzione ai diritti civili. Questa continuità è garantita dalla presenza ininterrotta di Beppe Carletti, l'unico membro fondatore rimasto, che incarna lo spirito e la resilienza del gruppo.

Beppe Carletti: musicista, promotore culturale e testimone della musica italiana

Beppe Carletti non è solamente il talentuoso tastierista dei Nomadi, ma si è distinto nel tempo anche come promotore di numerose iniziative benefiche e di progetti culturali di grande rilevanza. La sua attività si è caratterizzata per la capacità unica di unire la musica alla solidarietà, coinvolgendo attivamente il pubblico in cause nobili, come la costruzione di scuole e ospedali in diverse parti del mondo.

Carletti è inoltre noto per aver istituito la fondazione intitolata alla memoria di Augusto Daolio e per l'organizzazione annuale del Nomadincontro a Novellara, un appuntamento imperdibile che rappresenta un momento di aggregazione e celebrazione per tutti i fan e gli appassionati della musica della band.

La lunga e ricca storia del gruppo e la figura carismatica di Beppe Carletti rimangono, pertanto, esempi di grande significato nel panorama musicale nazionale. Essi simboleggiano un percorso artistico basato su una profonda coerenza, un costante impegno e una ricerca continua di nuovi stimoli, elementi che hanno cementato il loro status di leggende della musica italiana.