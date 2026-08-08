L'8 agosto si sono svolte a Pavana le esequie di Francesco Guccini, il cantautore scomparso il 6 agosto a ottantasei anni. La cerimonia, intima e raccolta nel cortile della casa di famiglia a Pavana, tra le montagne dell’Appennino, ha rispettato la volontà dell’artista e dei suoi cari, tenendosi lontana dalla folla. Il rito è stato presieduto dal cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, che ha definito Guccini un “gigante che condivide e non calcola, che dona e non possiede”, ricordando la loro amicizia. L’evento ha riunito solo familiari e amici più stretti, in linea con il carattere schivo e riservato del cantautore.

Sul feretro, un cuscino di arbusti, fiori e bacche dei boschi circostanti ha simboleggiato il legame con l'Appennino. Accanto, oggetti cari: il libro ‘Maigret a Parigi’ e una cornice con fotografie. La figlia Teresa ha ricordato il padre con parole toccanti: “Le domande non sono mai riuscita a fartele tutte. Il più grande regalo che mi hai fatto è sapere dove andare a cercare. Oppure non smettere mai di porsele, quelle domande, senza avere per forza una risposta. È quello che volevi forse insegnarmi?”. Ha rievocato i piccoli riti quotidiani – dal “panino alla mortadella” alle letture dei quotidiani – e la “visione panteistica della spiritualità” trasmessa da Guccini, sintesi del suo rapporto con la natura e la terra.

L'addio, senza grandi folle o spettacolarizzazione, ha rispecchiato il temperamento schivo dell'artista.

Il profondo legame con Pavana e l'Appennino

Per Francesco Guccini, Pavana fu il cuore pulsante della sua ispirazione. Montagne, boschi e ricordi familiari si intrecciarono nelle sue canzoni e romanzi, divenendo metafora del tempo e delle radici. Questo paese dell'Appennino, casa dell'infanzia e delle estati, fu il luogo dove tornare e osservare il mondo. Guccini mantenne un legame indissolubile con queste terre, ritirandosi spesso per comporre e vivere privatamente. Sebbene negli ultimi tempi si fosse allontanato dalla scena pubblica, rimase un punto di riferimento per la canzone d'autore italiana.

Molti fan, dopo la sua scomparsa, si sono recati a Pavana per un ultimo saluto, lasciando fiori e messaggi, a testimonianza del profondo rapporto creato con chi aveva amato la sua terra attraverso i suoi versi.

Carriera, opere e l'eredità di un "Maestrone"

Nato a Modena, Francesco Guccini fu una figura centrale della canzone d'autore italiana, noto per la sua impronta di protesta e riflessione negli anni Settanta. Avvicinatosi alla musica negli anni Sessanta, compose inni generazionali come “La Locomotiva”, “Incontro”, “Piccola città” e “Il vecchio e il bambino”, inclusi nell'album “Radici” (1972), e “L’Avvelenata”, dal successo “Via Paolo Fabbri 43”. Tra i suoi brani iconici anche “Autogrill”, “Eskimo”, “Auschwitz” e “Canzone per un’amica”.

Cantautore, scrittore e professore, Guccini pubblicò oltre venti libri, dimostrando una maestria linguistica che gli valse l'appellativo di "Il Maestrone". Negli ultimi anni, a causa di problemi di vista, aveva ridotto l'attività musicale per concentrarsi sulla scrittura. Il suo ultimo album di studio, “Canzoni da intorto”, è del 2022, seguito nel 2023 da una nuova versione di “Bella Ciao” con Tosca. Un atto commemorativo pubblico in sua memoria è atteso a settembre, per permettere ai numerosi estimatori di rendergli omaggio.