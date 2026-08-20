Brunello Cucinelli, noto imprenditore umbro e figura di spicco nel settore della moda, ha recentemente condiviso la sua visione sull'intelligenza artificiale, proponendo un approccio che ne esalti la dimensione umana. L'imprenditore suggerisce che San Francesco, simbolo della spiritualità umbra, avrebbe consigliato di definire l'IA come “umana intelligenza artificiale”, sottolineando la necessità di un'integrazione etica e consapevole della tecnologia.

Secondo Cucinelli, la tecnologia, pur essendo un dono prezioso, porta con sé il rischio di “rubarci l'anima” se non governata con saggezza.

Questa riflessione evidenzia l'importanza di un utilizzo responsabile dell'IA, affinché essa diventi uno strumento al servizio dell'umanità, promuovendo armonia e semplicità, anziché generare alienazione o distacco dal Creato. L'imprenditore immagina che San Francesco, che definì la morte “sorella”, avrebbe esteso tale appellativo anche all'umana intelligenza artificiale, riconoscendola come invenzione umana e, per estensione, creazione divina.

La visione di Cucinelli sulla tecnologia e l'etica

Cucinelli ha più volte sottolineato come la tecnologia rappresenti una straordinaria opportunità per il progresso, ma al contempo ha messo in guardia contro i pericoli di un impiego indiscriminato. La sua affermazione, “la tecnologia è un dono, ma rischia di rubarci l'anima”, invita a una profonda riflessione sull'impatto delle innovazioni digitali sulla società e sulle relazioni interpersonali.

L'auspicio è che lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale siano sempre guidati da una forte attenzione ai valori umani e al rispetto della dignità individuale. È fondamentale, a suo dire, trovare un equilibrio tra l'avanzamento tecnologico e i principi etici, garantendo che l'innovazione sia autenticamente al servizio dell'uomo attraverso una visione umanistica.

L'appello ai giovani e il modello del capitalismo umanistico

L'imprenditore ha rivolto un appello ai giovani, esortandoli a sostituire la paura con la speranza, a guardare al cielo e alle stelle, e a investire nei grandi ideali come la bella famiglia, la spiritualità, la religione e l'amore. Ha anche suggerito un ripensamento della vita privata, invitando a dedicare più tempo ai rapporti umani e a non perdere il “sogno”.

Brunello Cucinelli è il fondatore e presidente dell'omonima azienda di moda, con sede a Solomeo, in Umbria. L'azienda si distingue per la produzione di capi di alta qualità e per la sua attenzione alla sostenibilità e al benessere dei lavoratori. Cucinelli è riconosciuto per il suo impegno nella promozione di una cultura d'impresa che pone al centro la persona e la comunità, ispirandosi ai principi della dignità umana e della responsabilità sociale. Il suo modello di “capitalismo umanistico” mira a coniugare successo economico e valori etici, un esempio tangibile nel borgo di Solomeo, restaurato dall'imprenditore per creare un ambiente di lavoro armonioso e rispettoso della tradizione.