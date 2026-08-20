Il mondo culturale toscano è in lutto per la scomparsa di Gianfranco Pedullà, regista e figura di spicco del teatro sociale, deceduto all'età di 69 anni. Fondatore della compagnia Mascarà Teatro, poi evolutasi in Teatro Popolare d'Arte, Pedullà ha dedicato la sua vita all'impegno artistico e civile, promuovendo il teatro come strumento di inclusione e trasformazione sociale.

La sua carriera è stata caratterizzata da una profonda attenzione verso progetti innovativi, in particolare nel teatro in carcere. Tra le sue iniziative più significative spicca "Il teatro del Mare", un progetto sviluppato presso il carcere di Gorgona, che ha ribadito il ruolo educativo e riabilitativo dell'arte scenica.

Dal 2010, Pedullà ha guidato il Teatro delle Arti di Lastra a Signa, lasciando un'impronta duratura nella diffusione culturale del territorio.

La morte di Pedullà è avvenuta nella RSA Chiarugi di Empoli, dove era ricoverato da oltre un anno a seguito di un grave incidente stradale occorso nel luglio 2025. La famiglia ha espresso il proprio dolore, ricordandolo come "uomo di teatro, regista, intellettuale, scrittore, curioso della vita, compagno, padre e fratello meraviglioso", parole che ne delineano la ricchezza umana e professionale.

L'eredità di un maestro del teatro toscano

L'impegno di Gianfranco Pedullà nel coniugare la ricerca teatrale con il valore sociale dell'arte è stato ampiamente riconosciuto.

Francesco Giorgio, direttore del Teatro Popolare d'Arte, lo ha descritto come "molto più di questo: una presenza, un maestro, un compagno di strada, un uomo capace di trasmettere idee, passione e un inesauribile spirito vitale". Questa testimonianza evidenzia la sua capacità di ispirare e guidare, rendendolo un punto di riferimento per molti.

Anche le istituzioni hanno reso omaggio alla sua figura. Il presidente della Regione Eugenio Giani ha sottolineato lo "straordinario carisma" di Pedullà e il suo "amore non comune per il teatro", riconoscendogli il merito di essere stato "un riferimento per tutti i teatri della Toscana". Giani ha rimarcato la sua abilità nel diffondere i valori del teatro tra la gente e nella società civile, definendo la sua scomparsa una "gravissima perdita per la cultura toscana".

Il vasto patrimonio culturale lasciato da Gianfranco Pedullà, che include spettacoli, progetti sociali ed esperienze formative, continua a ispirare chi opera nel settore. La cerimonia di sepoltura, con rito civile, si terrà sabato 22 agosto alle ore 10 presso il cimitero di Poppiano.