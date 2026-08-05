Il compositore e pianista di rilievo internazionale Roberto Cacciapaglia prosegue il suo tour estivo 2026 in Italia, portando la sua musica dal vivo in diverse città. Questa serie di concerti segue l'uscita del suo ultimo brano, 'No more violence', già presentato in anteprima dal vivo tra aprile e maggio. Il pezzo è ora ampiamente disponibile in radio e sulle piattaforme digitali, distribuito da Believe, mentre il videoclip ufficiale, diretto da Eleonora Capitani, è fruibile sul canale YouTube dell'artista.

Per l'intera stagione estiva, Cacciapaglia si esibisce in concerti outdoor in formato piano solo, proponendo al pubblico un repertorio che include sia opere inedite sia i suoi grandi successi.

Le prossime tappe confermate del tour lo vedranno il 26 agosto a Bari, in Largo Vito Maurogiovanni, nell'ambito della Rassegna di arte e cultura popolare dei cinque continenti. Successivamente, il 28 agosto sarà a Ostuni (Brindisi), presso Torre San Leonardo, per il Festival Piano Lab. Infine, il 12 settembre raggiungerà Grezzana (Verona), in Valpantena, per esibirsi al Soglia Festival.

Il messaggio di pace e l'esperienza live

Il brano 'No more violence' si configura come un potente invito alla pace e un appello a fermare ogni forma di violenza. Il suo videoclip, curato dalla regia di Eleonora Capitani, mette in risalto il pubblico come protagonista, veicolando un forte messaggio collettivo e consapevole.

Durante le esibizioni dal vivo, Roberto Cacciapaglia è affiancato da Clarissa Marino al violoncello ed electric cello, Gianpiero Dionigi ai live electronics e dal Celestia Ensemble. La produzione dei concerti è meticolosamente curata in ogni dettaglio, offrendo un'esperienza immersiva anche grazie alla registrazione in Dolby Atmos.

La carriera e i successi di Roberto Cacciapaglia

La carriera di Roberto Cacciapaglia è segnata da importanti traguardi. Dopo essersi diplomato al Conservatorio di Milano, ha collaborato con prestigiose formazioni orchestrali, tra cui la Royal Philharmonic di Londra. Le sue esibizioni lo hanno portato su palcoscenici di fama mondiale, come la Carnegie Hall, il Teatro Mariinskij e la Scala di Milano.

Tra i suoi progetti più recenti spicca l'album 'Time To Be', pubblicato nel 2024, che ha rapidamente scalato le classifiche di musica classica. Questo successo è stato accompagnato da un esteso tour in Italia e da concerti internazionali in sedi significative come la Queen's Hall di Edimburgo e il Parlamento scozzese.

Il compositore ha inoltre preso parte a eventi di risonanza globale, tra cui l'Expo di Milano, la FIFA World Cup in Qatar, i Mondiali di Ginnastica Ritmica e le cerimonie di apertura dei Giochi Olimpici Milano‑Cortina 2026. L'estate 2026 rappresenta un ulteriore momento significativo nel rapporto tra il Maestro e il suo pubblico italiano, all'insegna della condivisione, della ricerca interiore e di un messaggio di pace particolarmente rilevante nel contesto attuale.