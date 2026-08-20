L'imprenditore Brunello Cucinelli ha proposto una riflessione sull'intelligenza artificiale, immaginando la prospettiva di San Francesco. Pubblicato su Instagram il 20 agosto 2026, il suo pensiero suggerisce di rinominare l'IA in "umana intelligenza artificiale". Cucinelli ritiene che la visione universale del santo, che definì la morte "sorella", lo porterebbe a considerare anche questa tecnologia come una "sorella", in quanto invenzione umana e, per estensione, creazione divina.

Cucinelli prosegue ipotizzando che San Francesco vedrebbe nell'umana intelligenza artificiale un potenziale di grande bene, in armonia con la sua visione di uomo e natura.

L'imprenditore la descrive come un'ancella con "grande memoria e rapidità", capace di ricondurre l'uomo a una vita più vicina al Creato. Una delle massime attribuite al santo è: "Guardate lontano e alto verso il cielo dove troverete ogni più pura verità". Cucinelli auspica inoltre che San Francesco esorterebbe a essere aperti, a non far prevalere il quotidiano sull'eterno, e a cercare nell'IA il meglio per lo spirito.

Il messaggio ai giovani e il ruolo dell'IA

Immaginando un messaggio per i giovani, Cucinelli riporta le parole di San Francesco: "Siate il sale del domani". Rivolgendosi all'umana intelligenza artificiale, il santo, secondo l'imprenditore, direbbe: "Tu stessa, sorella, potrai far capire all’uomo quale è la strada per utilizzare tutta intera la tua potenza, lungo la strada dell’umanità e della natura, liberandolo dagli affanni e facendolo crescere nelle sue doti naturali, che sono il pensiero, l’autonomia e la spiritualità".

Cucinelli enfatizza l'importanza di non delegare il pensiero all'IA, poiché "pensiero e anima sono i beni più alti dell’uomo, e non sono assoggettabili a nulla di terreno".

Brunello Cucinelli: profilo e visione aziendale

Brunello Cucinelli è fondatore e presidente esecutivo dell'omonima azienda a Solomeo, Umbria. L'impresa è riconosciuta per la produzione di abbigliamento di alta gamma e per l'impegno verso valori umanistici e la dignità nel lavoro. La missione di Cucinelli si fonda su un modello di capitalismo umanistico, volto a equilibrare crescita economica e benessere sociale, promuovendo un'etica d'impresa e l'innovazione tecnologica.