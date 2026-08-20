Il regista Ilja Khrzhanovsky è intervenuto sulle controversie sul film "Dau". Ha respinto le critiche, definendo le narrazioni emerse “distorsioni sostanziali”. Le polemiche su metodi di lavoro e trattamento degli attori risultano infondate o parziali.

Il cineasta ha evidenziato come molti dettagli siano stati travisati. Khrzhanovsky ha affermato che “sono state diffuse distorsioni sostanziali” sul suo lavoro, difendendo la consapevolezza di attori e partecipanti. L'intervento risponde alle accuse diffuse nel settore e sui media, ponendo il caso al centro del dibattito su etica e rappresentazione nel cinema.

Le polemiche attorno a "Dau" e la posizione del regista

Il film "Dau" ha attirato l’attenzione per la sua complessità e le presunte modalità attoriali, sollevando interrogativi su autenticità e limiti del cinema sperimentale. Khrzhanovsky ha ribadito che le notizie critiche sono prive di fondamento. “Il progetto – ha specificato – è stato realizzato nel rispetto della dignità di tutti i partecipanti”, smentendo le accuse più gravi e riaffermandone la correttezza.

La difesa del regista si colloca in un contesto internazionale dove "Dau" è riconosciuto come un esperimento unico per scala e coinvolgimento. Ha impiegato centinaia di attori, professionisti e non, e scenografie imponenti, distinguendosi.

Nonostante le controversie, Khrzhanovsky sottolinea che le testimonianze degli interpreti sarebbero state spesso ignorate o selezionate parzialmente.

Contesto internazionale e risvolti culturali del progetto "Dau"

Il progetto "Dau" è stato spesso al centro del dibattito per contenuti artistici e gestazione complessa. Le scelte stilistiche e narrative di Khrzhanovsky, con lunga permanenza attoriale sul set e un’impalcatura di lavoro immersiva, hanno suscitato interesse. L’originalità risiede nell’aver coinvolto centinaia di interpreti per periodi prolungati, ricreando ambienti della Russia sovietica in scala reale. Questa modalità ha rappresentato una sperimentazione estrema di immedesimazione attoriale e performance collettiva.

Nonostante il film abbia diviso la critica e sia stato analizzato su arte, realtà e rappresentazione, Khrzhanovsky continua a difendere la trasparenza del progetto e la validità delle sue scelte, riaffermando l’impegno etico nelle riprese. Al momento, non disponibili ulteriori dettagli o conferme indipendenti sulle affermazioni del regista e sul dibattito.