Il cantautore, produttore discografico e youtuber giapponese Joji, all'anagrafe George Kusunoki Miller, annuncia il suo debutto in Italia con un unico concerto. L'appuntamento è fissato per giovedì 3 settembre presso l'Unipol Forum di Milano, un evento molto atteso dai suoi fan italiani. L'artista, celebre per il suo stile musicale distintivo che fonde sonorità intime con produzioni essenziali e crude, promette uno spettacolo coinvolgente e unico nel suo genere.

Joji: l'unica data italiana all'Unipol Forum

Questa rappresenta l'esclusiva occasione per il pubblico italiano di immergersi nell'universo sonoro di Joji.

Il concerto si terrà in una delle location più prestigiose dedicate alla musica dal vivo in Italia, l'Unipol Forum di Assago. L'artista, che ha saputo conquistare la scena internazionale, propone brani caratterizzati da liriche intime, dolorose e introspettive, sostenute da melodie malinconiche che hanno fatto vibrare la generazione Z.

Dal fenomeno web ai palchi internazionali: il successo di Joji

Joji si è affermato come una delle voci più riconoscibili e influenti della sua generazione, trasformando la sua esperienza iniziale come youtuber in una carriera musicale di successo globale. Il suo percorso artistico lo ha portato a esibirsi sui palchi dei principali festival mondiali, tra cui Coachella, Lollapalooza e Reading & Leeds, e in arene di grande rilievo internazionale, come il Madison Square Garden di New York e il Gunnersbury Park di Londra.

Il concerto milanese si inserisce all'interno del suo tour internazionale, che ha già registrato numerosi sold out, testimoniando la sua crescente popolarità.

I biglietti per l'imperdibile appuntamento con Joji, previsto per giovedì 3 settembre all'Unipol Forum di Milano con inizio alle ore 21:00, sono già disponibili per l'acquisto sui principali circuiti di vendita online, offrendo ai fan la possibilità di assicurarsi un posto per questo show esclusivo nel nostro Paese.