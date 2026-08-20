Dal 21 agosto, le librerie accolgono 'Omero: L'Iliade e l'Odissea a fumetti' di Marcello Toninelli, pubblicato da Npe. Il volume trasforma i celebri poemi epici in una commedia ironica a strisce, offrendo una nuova prospettiva sui miti classici. L'autore, punto di riferimento del fumetto italiano, reinterpreta le gesta di Achille e Ulisse e l'irriverenza degli dèi dell'Olimpo, rappresentati con tratti umani, vulnerabili e citazioni pop. La narrazione, accessibile a tutti, evidenzia con ironia vizi e debolezze di eroi e divinità.

L'opera di 232 pagine include, oltre ai due poemi, la Batracomiomachia, parodia della guerra tra rane e topi.

Presenta inoltre una guida illustrata alla quotidianità dell'antica Grecia e l'Omericopedia, enciclopedia visiva per orientarsi tra personaggi e segreti mitologici. Il lavoro di Toninelli si basa su un rigoroso studio delle fonti classiche (Monti, Pindemonte, Leopardi), mantenendo fedeltà ai testi originali. L'apparato didattico offre dettagli su vita ellenica, abbigliamento, alimentazione e profili di pensatori come Socrate, Platone e Aristotele.

L'approccio innovativo di Toninelli

Con oltre cinquant'anni di carriera, Marcello Toninelli si conferma maestro nel reinterpretare la letteratura epica. Il volume alterna strisce ironiche a tavole epiche. Gli dèi sono spesso umanizzati e ironici; Achille e Ulisse mostrano grandezza e vulnerabilità, offrendo chiavi di lettura contemporanee.

Elementi pop e anacronismi mirano a divertire e a stimolare un dialogo tra mito antico e immaginario moderno. L'opera, rivolta a studenti e appassionati, propone una lettura rigorosa ma leggera, capace di riavvicinare il grande pubblico ai classici. Il prezzo è di 25 euro.

Il valore didattico e divulgativo

L'integrazione di strumenti come l'Omericopedia e la guida alla civiltà greca riflette le moderne strategie editoriali per avvicinare i giovani alla letteratura antica. La capacità di Toninelli di semplificare con rigore scientifico poggia su esperienza e attenzione alle fonti. Dettagli su abiti, abitudini alimentari e filosofi rendono l'opera un ponte tra scuola e intrattenimento. Il volume si inserisce nella consolidata tendenza di adattamenti moderni dell'Odissea e dell'Iliade. Il lavoro di Toninelli si distingue per il taglio ironico e la struttura a più livelli, offrendo uno sguardo approfondito e ludico sulla letteratura di Omero.