A un anno dalla sua scomparsa, avvenuta il 16 agosto 2025 all’età di ottantanove anni, la figura di Pippo Baudo, indiscusso re dei presentatori e recordman del Festival di Sanremo con ben tredici edizioni condotte, emerge in una luce inedita. Oltre a essere stato un talent scout di artisti del calibro di Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti e Laura Pausini, Baudo ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della televisione italiana. In occasione del primo anniversario della sua dipartita, la figlia Tiziana Baudo ha scelto di condividere un ritratto intimo e personale del padre attraverso una lettera.

Tiziana Baudo, nota per la sua riservatezza, ha rievocato alcuni dei momenti più cari e significativi trascorsi con il genitore. Tra questi, spiccano le indimenticabili “gare di nuoto” nelle acque cristalline di Villasimius, in Sardegna, e le colazioni a Militello, caratterizzate dalla ricotta ancora calda e dalle arance colte insieme nell’aranceto di casa. Non mancano i ricordi delle risate a crepapelle nel lettone dei nonni a Catania, gli arancini gustati caldi a Villa Bellini, e gli avventurosi giri in motorino a Morlupo, spesso interrotti da cadute dovute alle gambe troppo lunghe del padre per il piccolo Ciao. La memoria si estende anche agli incontri con la famiglia Modugno sulla splendida Isola dei Conigli a Lampedusa e ai giochi spensierati a Cala Creta, dove si cospargevano a vicenda di argilla.

Un legame familiare profondo e indissolubile

La figlia di Baudo ha sottolineato come gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza fossero permeati da una felicità e spensieratezza uniche, spesso trascorse al fianco del padre. “Erano anni molto felici e spensierati, in cui quando finivo la scuola mi trasferivo da papà per trascorrere l’estate insieme”, ha raccontato Tiziana. Questo periodo ha forgiato un legame profondo, con Baudo che emerge come una figura affettuosa e premurosa, capace di creare ricordi indelebili nella vita familiare.

Nel suo commovente ritratto, Tiziana ha descritto il padre come “un uomo di altri tempi”, un aspetto che si manifestava anche nel suo amore per la scrittura. Baudo era solito inviare bellissime lettere piene d’amore in occasioni speciali, missive che la figlia rilegge ancora oggi con affetto.

“Rileggo spesso queste lettere da quando è mancato”, ha aggiunto, evidenziando il valore di questi gesti nel mantenere vivo il ricordo e il legame con il celebre conduttore.

Il numero sette: un simbolo di fortuna e presenza

Un dettaglio curioso e dal forte valore affettivo rivelato da Tiziana Baudo riguarda il numero sette, considerato un vero e proprio portafortuna per la famiglia. La sua ricorrenza è sorprendente: Pippo Baudo nacque il 7 giugno, il suo ufficio era denominato “studio 77”, e la sua scomparsa avvenne il giorno 16, le cui cifre (6+1) sommate danno nuovamente sette. Anche il celebre programma “Settevoci” si inserisce in questa simbologia. Tiziana ha raccontato che il numero sette continua ad apparirle in svariate circostanze, quasi come un segno della presenza del padre, un messaggio da lassù o un monito protettivo.

La memoria di Pippo Baudo, autentico monumento della televisione italiana, continua a vivere intensamente nei ricordi privati della sua famiglia e nel cuore di chi lo ha ammirato durante la sua lunga e brillante carriera. Il primo anniversario della sua scomparsa offre così l’opportunità di esplorare non solo la sua eredità professionale, ma anche gli aspetti più intimi e meno noti di un uomo che ha segnato un’epoca.