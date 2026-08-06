Il musical "Raffaella", dedicato all'icona della cultura pop italiana e internazionale Raffaella Carrà, ha trionfato ai BroadwayWorld Spain Audience Awards 2026, aggiudicandosi il premio come "miglior musical originale". Questo prestigioso riconoscimento giunge dopo il grande successo di pubblico e critica ottenuto in Spagna dalla versione iberica, "Raffaella - El musical", e precede l'atteso debutto italiano.

Lo spettacolo ripercorre la storia personale e la brillante carriera di Raffaella Carrà, dagli esordi in Italia fino alla sua consacrazione internazionale.

Descritto come un'"esperienza a 360°" che fonde concerto, teatro e balletto, il musical racconta con poesia la nascita di una star. Il progetto, ideato da Valeria Arzenton nel 2021 e presentato al Festival di Sanremo nel 2024, ha debuttato a Madrid nel 2025, registrando oltre 150.000 spettatori paganti in decine di esibizioni al Teatro Kapital.

L'arrivo di "Raffaella - Il musical" in Italia è previsto per febbraio, con tappe già annunciate a Roma, presso il Teatro Brancaccio, e a Milano, al Teatro Nazionale. La produzione vanta un creative team interamente italiano: la regia è affidata a Luciano Cannito, le coreografie a Fabrizio Prolli e le scenografie a Italo Grassi. Per la versione italiana, Alessandro Longobardi figura come co-produttore.

Valeria Arzenton ha espresso grande emozione per il premio, sottolineando: "Non è un premio singolo, è un riconoscimento a tutto il nostro gruppo di lavoro, un team creativo giovane e tutto italiano, ricco di gentilezza e pieno di passione, un gruppo unico e di qualità". Questo successo europeo conferma la vitalità del musical come forma d'arte e preannuncia un significativo impatto sul mercato teatrale italiano.

Il trionfo ai BroadwayWorld Spain Audience Awards

I BroadwayWorld Spain Audience Awards 2026 rappresentano un punto di riferimento per il teatro musicale nella penisola iberica, con un sistema di votazione che coinvolge direttamente il pubblico. Le votazioni si sono concluse il 31 luglio 2026, e hanno visto la partecipazione di un'ampia varietà di produzioni, dai grandi allestimenti agli spettacoli originali e di piccolo formato.

Il premio a "Raffaella - El musical" come "miglior musical originale" evidenzia la sua risonanza e il successo ottenuto, distinguendolo tra i titoli più rappresentativi dell'ultima stagione teatrale spagnola. Il Teatro Kapital di Madrid ha giocato un ruolo cruciale nell'ospitare la prima stagione e nel contribuire alla diffusione internazionale dell'opera.