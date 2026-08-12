Il Calvi Festival si prepara a ospitare un evento di punta del suo calendario estivo: lo spettacolo musicale "Rock Opera Evolution '70". L'appuntamento è fissato per il 13 agosto a Calvi dell'Umbria, borgo in provincia di Terni, animato da una rassegna culturale e artistica. L'iniziativa si inserisce nel programma del festival, con eventi di musica, teatro, cinema, letteratura e arti visive, consolidandosi come riferimento culturale. "Rock Opera Evolution '70" è una produzione che ripercorre successi e atmosfere delle rock opera anni Settanta, un viaggio musicale tra sonorità e spirito di un decennio iconico.

Il Calvi Festival, giunto a una nuova edizione, si conferma tra gli appuntamenti culturali più attesi, attirando un pubblico eterogeneo. L'evento del 13 agosto rappresenta un momento centrale del programma, distinguendosi per la proposta artistica e la valorizzazione del patrimonio culturale locale.

Il Programma del Calvi Festival e il Patrimonio del Borgo

Il Calvi Festival trasforma il borgo di Calvi dell'Umbria in un palcoscenico diffuso, offrendo un calendario ricco di appuntamenti. Con 33 eventi in programma, la manifestazione si estende per un mese, animando diversi luoghi caratteristici del centro storico. Gli spettacoli spaziano dalla musica al teatro, dal cinema alla letteratura, offrendo occasioni di incontro e partecipazione per residenti e visitatori.

L'organizzazione del festival, sostenuta dalle istituzioni locali, mira a promuovere cultura e arte nel territorio umbro. Attraverso una programmazione multidisciplinare, il Calvi Festival valorizza eccellenze artistiche e tradizioni del luogo. La rassegna è un'opportunità per esplorare Calvi dell'Umbria, noto per il suo patrimonio storico-artistico, unendo intrattenimento di qualità e riscoperta del territorio. Il festival rafforza l'identità culturale del paese, catalizzando partecipazione e attrattività turistica. Gli eventi, distribuiti negli angoli più suggestivi del borgo, valorizzano bellezze architettoniche e paesaggistiche. Il pubblico è invitato a vivere un'esperienza immersiva, un connubio tra arte, storia e natura, connettendo il pubblico al territorio.