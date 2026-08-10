Salmo, il celebre rapper italiano, ha recentemente comunicato di essere stato ricoverato in ospedale a causa di problemi di salute. L'annuncio è giunto direttamente dai suoi profili social, dove l'artista ha voluto rassicurare i numerosi fan, spiegando di sentirsi meglio e che la situazione era sotto controllo. Il ricovero è avvenuto nella notte tra il sette e l'otto agosto presso il pronto soccorso del policlinico San Marco di Catania. Il rapper ha espresso gratitudine al personale sanitario per l'assistenza ricevuta, pur scegliendo di non fornire dettagli specifici sulle cause del malore che lo ha colpito.

Il ritorno sul palco e il tour estivo

Nonostante il breve e inatteso stop, Salmo ha prontamente ripreso la sua attività live, tornando a esibirsi con successo a Catania e, successivamente, a Palermo. L'artista ha confermato che il suo atteso tour estivo prosegue regolarmente, senza ulteriori interruzioni. La sua apparizione sul palco è stata accolta con grande calore ed entusiasmo dal pubblico, che ha manifestato un forte sostegno nei suoi confronti. Salmo ha voluto sottolineare l'importanza di mantenere un legame diretto e costante con i suoi sostenitori, anche nei momenti più delicati e imprevisti.

La recente rivelazione sulla salute

Poche settimane prima di questo recente episodio, Salmo aveva già condiviso con i suoi follower un'altra importante rivelazione.

Attraverso un video pubblicato su TikTok, aveva parlato apertamente della diagnosi di un carcinoma basocellulare sul viso. In quell'occasione, il rapper aveva offerto alcune riflessioni personali e critiche sull'uso delle creme solari e sulle possibili correlazioni con l'insorgenza del cancro della pelle. Aveva enfatizzato l'importanza della prevenzione e di un'informazione consapevole. Queste dichiarazioni avevano generato un ampio dibattito tra i fan e il pubblico, mettendo in luce la sua volontà di affrontare con trasparenza anche temi così delicati e personali.

Chi è Salmo

Maurizio Pisciottu, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Salmo, è una figura di spicco e uno dei principali esponenti della scena rap italiana contemporanea.

Riconosciuto per il suo stile musicale diretto, innovativo e spesso provocatorio, Salmo ha all'attivo numerosi album di grande successo, che lo hanno portato a esibirsi non solo in Italia ma anche su palchi internazionali. La sua carriera è contraddistinta da una costante ricerca artistica e da una profonda connessione con il suo pubblico, che lo segue con grande affetto e dedizione in ogni tappa dei suoi tour e in tutte le sue iniziative musicali. La sua influenza nel panorama musicale italiano è innegabile.