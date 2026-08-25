Una missione internazionale guidata dall'Unesco, con la partecipazione attiva di Spagna e Repubblica Dominicana, ha recentemente portato alla luce oltre quaranta anomalie nei fondali marini della baia de La Isabela. Questa storica insenatura, affacciata sulle acque dell'Oceano Atlantico, riveste un'importanza cruciale in quanto ospitò il primo insediamento permanente spagnolo in America, fondato nel lontano 1493 durante il secondo viaggio di Cristoforo Colombo. La scoperta di queste irregolarità sottomarine apre nuove prospettive sulla ricerca di un patrimonio sommerso di inestimabile valore storico e culturale.

Indagini subacquee e prospettive di scoperta

Le esplorazioni subacquee, condotte meticolosamente negli anni 2024 e 2026, si pongono l'obiettivo ambizioso di gettare le basi per l'eventuale identificazione di antichi galeoni. Questi potrebbero essere direttamente collegati al secondo viaggio di Colombo, un'epoca fondamentale per la storia delle esplorazioni, o a relitti navali risalenti al più ampio periodo compreso tra il XVI e il XVIII secolo. Alejandro Gumá Ruiz, funzionario dell'ufficio regionale dell'Unesco all'Avana, ha chiarito che le irregolarità rilevate "possono essere riconducibili o meno alla presenza di patrimonio culturale subacqueo, il che è possibile determinare solo nella fase di scavo".

Questa precisazione sottolinea la cautela scientifica e la necessità di ulteriori indagini approfondite.

Per sostenere queste complesse operazioni archeologiche, una commissione mista ispano-domenicana è incaricata di definire, all'inizio del 2027, i finanziamenti necessari. L'eventuale conferma dei futuri ritrovamenti li assoggetterà alla Convenzione Unesco del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo. Questa convenzione prevede la conservazione dei beni nel loro ambiente originario, garantendone l'integrità e il contesto storico. Tale approccio non solo tutela i reperti, ma potrebbe anche rafforzare significativamente la candidatura de La Isabela a Patrimonio Mondiale dell'Umanità, riconoscendone il valore universale eccezionale.

Obiettivi strategici e impatto del progetto

Oltre alla ricerca storica, il progetto persegue un obiettivo di primaria importanza: contrastare i rischi legati ai cambiamenti climatici. Questi fenomeni rappresentano una minaccia crescente per i siti archeologici sommersi, rendendo la loro protezione una priorità. Anne Lemaistre, direttrice della sede regionale dell'Unesco, ha evidenziato l'importanza strategica di questa iniziativa, affermando che "questa iniziativa sta rafforzando le capacità nazionali domenicane per la generazione di conoscenza scientifica, la preservazione in situ di tale patrimonio e la sua gestione sostenibile". Questa dichiarazione sottolinea l'impegno dell'Unesco non solo nella scoperta, ma anche nello sviluppo delle competenze locali per una gestione autonoma e responsabile del proprio patrimonio.

In sintesi, l'intera operazione si configura come un passo fondamentale per la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale subacqueo nella regione caraibica. L'attenzione è rivolta sia alla ricerca storica, per ricostruire pagine importanti del passato, sia alla conservazione ambientale, per assicurare che questi tesori sommersi siano preservati per le generazioni future. Il progetto incarna un modello di collaborazione internazionale che unisce scienza, conservazione e sviluppo sostenibile, con l'obiettivo di svelare e proteggere le ricchezze nascoste sotto le acque di La Isabela.