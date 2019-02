Annuncio

Nella primavera-estate 2019 saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli. In particolare le grandi protagoniste saranno le chiome corte, sempre perfette in ogni occasione. Adesso vedremo tutte le ultime novità a riguardo.

Nuove chiome

Un taglio corto avrà il potere di rinnovare il look o ringiovanire un volto. Le capigliature saranno pettinate all'indietro e le varie ciocche di colore biondo verranno fissate con il gel. Su una chioma scalata si potrà optare per la frangia e quest'ultima sarà portata lateralmente; in questo caso per dare un bel movimento al tutto si dovrà realizzare un biondo sfumato. Non mancheranno nemmeno le frangette sfilate e la chioma dovrà essere di un bel castano scuro, con vari riflessi molto naturali.

Su una carnagione rosata sarà perfetto il colore biondo ice e per completare lo styling la frangia dovrà essere molto liscia e importante. Intramontabile anche il famoso pixie cut, nel quale saranno presenti delle rasature ai lati del capo. Questo hairstyle dovrà essere abbinato alla nuance silver con sfumature lilla.

Le proposte continuano

Su una capigliatura cortissima ai lati della testa, al centro i capelli dovranno essere molto più lunghi. Per avere uno styling molto sbarazzino basterà utilizzare della spuma o della pasta modellante. Per uno stile più classico basterà pettinare in avanti la frangia e asciugarla con il phon. Una chioma corta e maschile cambierà tono se verrà abbinata a una tonalità stravagante; quindi via libera a tutte le sfumature del blu.

Il taglio alla maschietta avrà una frangetta corta e il resto della capigliatura sarà spettinata; come tonalità si dovrà optare per i toni rosa e pesca. Sarà sempre una buona idea anche applicare del gel e creare l'effetto bagnato. In questa lunga carrellata non potrà mancare il caschetto, da portare liscio o mosso; per il colore si dovrà scegliere il balayage, oppure colorare la lunghezza di un colore più chiaro e lasciare le radici scure. Nel bob medio sarà immancabile la riga laterale e sulle ciocche ai lati del viso saranno presenti delle sfumature più chiare. In questo modo risalterà perfettamente il ramato della base.

Nuova tendenza

La riga in mezzo sarà la nuova tendenza dei prossimi mesi.

Questo dettaglio sarà presente in tutte le acconciature, sui raccolti o sulle chiome sciolte; inoltre potrà essere scelta nella versione spettinata o più ordinata, a seconda delle varie esigenze di ogni ragazza. Però si dovrà fare anche molta attenzione, perché la riga in mezzo non sarà adatta a tutti i volti.

Insomma le proposte non mancano mai e aspettano solo di essere copiate da parte di tutte le donne che vogliono sfoggiare un nuovo taglio di capelli corti nella primavera-estate 2019.