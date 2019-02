Annuncio

Per la primavera 2019 sono stati proposti dai migliori parrucchieri molti nuovi tagli di capelli. In particolare ci saranno le chiome ricce, per avere un look originale e molto cool. Adesso vedremo tutte le ultime novità del momento da poter copiare.

Nuove chiome

Molto richiesti da tutte le ragazze saranno i tagli corti e ricci; inoltre non mancherà la versione edgy e con una tonalità biondo vaniglia. Per avere uno stile vintage si dovrà pettinare all'indietro la chioma e poi fissarla lateralmente. Una capigliatura con molto volume dovrà essere abbinata a una bella frangia, mentre su una lunghezza media o lunga si dovrà optare per l'effetto loose: in questo caso le onde saranno molto leggere e morbide.

Non mancheranno i capelli texturizzati e lo stile sarà quasi Afro, inoltre saranno presenti vari giochi di sfumature. Il mini bob regalerà uno look molto chic, quindi andrà provato assolutamente. Per ricordare gli anni '80 sarà perfetto un caschetto con molto volume.

Gli accessori

Nella prossima stagione saranno di tendenza anche i fermagli in stile retrò. Questo accessorio non solo servirà a fissare dei ciuffi un po' ribelli, ma anche per rendere molto più preziosa la capigliatura. Si potranno applicare anche due o tre fermagli e in questo modo il look sarà molto più originale. Se invece andranno utilizzati solamente da una parte, si dovrà fare molta attenzione nello scegliere il lato migliore e l'effetto finale sarà molto fresco e giovanile. Chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia, lui troverà sempre la soluzione più adatta e il risultato finale sarà sempre perfetto.

Consigli da seguire

I fermagli saranno perfetti sui capelli lisci e lunghi, inoltre risulteranno molto simpatici anche sulle chiome ricce. Sugli hairstyle lisci al momento dell'asciugatura sarà meglio applicare una mousse: meglio realizzare un'acconciatura il giorno dopo aver fatto lo shampoo, così i capelli saranno molto meno "scivolosi". La tonalità degli accessori andrà cambiata in ogni occasione: infatti si dovranno abbinare con il colore dei capelli e del make up, mentre invece per la sera meglio optare per dei fermagli dorati, preziosi, argentati, con gli strass e paillettes. Le proposte non mancano mai e aspettano sempre di essere scoperte. Inoltre saranno perfette per le donne di tutte le età.

Sfoggiate un nuovo taglio di capelli nella primavera 2019, questo è il momento giusto per rinnovare la propria capigliatura.