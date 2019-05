Nella primavera-estate 2019 saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli. In particolare in questi mesi le grandi protagoniste saranno le chiome corte e medie: tutte le proposte arrivano dai saloni dei parrucchieri più famosi del mondo.

Nuove chiome

Nei prossimi mesi saranno di tendenza capigliature voluminose e tagli molto vivaci, per tutte le donne che vorranno essere sempre alla Moda. Saranno molto amate dalle ragazze anche le chiome corte e cortissime: queste proposte saranno perfette per una donna che vuole osare.

Tagli di capelli: primavera-estate 2019

Non mancheranno le lunghezze medie, quest'ultime risulteranno molto versatili e facili da portare. Gli short cut saranno in grado di regalare un look molto sbarazzino.

Per avere uno stile punk si dovrà invece optare per delle rasature ai lati della testa: quest'ultime potranno essere più o meno marcate, a seconda delle varie esigenze di ogni donna. Si potranno anche scegliere dei caschetti super lisci e sfilati.

Le chiome ricce ricorderanno invece gli anni '50: in questo caso ai lati del volto saranno presenti dei boccoli molto leggeri.

Altre proposte

Le capigliature ricce sono bellissime, però sono anche molto delicate, ma seguendo i giusti accorgimenti tutto diventerà molto più semplice. Anche molte star hanno optato per questo tipo di hairstyle, quindi andrà copiato assolutamente. Per prima cosa i capelli andranno lavati due volte a settimana: andranno utilizzati dei prodotti adatti, quindi attenzione. La spuma aiuterà a definire per bene i vari ricci; la maschera idratante invece nutrirà nel migliore dei modi il capello.

Per quanto riguarda l'asciugatura, la temperatura del phon non dovrà mai essere troppo alta. Le punte dei capelli andranno tagliate molto spesso: in questo modo la chioma risulterà sempre perfetta, quindi le sedute dal parrucchiere dovranno essere molto regolari, ogni due mesi circa.

Tagli adatti

Anche con i capelli ricci si potrà optare per dei tagli molto originali e ovviamente alla moda. Per prima cosa andrà controllata la forma del volto: ad esempio su quello tondo si dovrà scegliere un taglio medio.

Sarà di tendenza anche la frangia, perfetta per completare un'hairstyle; in questo caso tornerà alla ribalta lo stile degli anni '80.

Su dei lineamenti molto più marcati saranno ideali i capelli lunghi: questo tipo di taglio dovrà essere molto voluminoso e sarà presente anche un bel ciuffo. Invece su un viso minuto saranno perfette le chiome corte; si potrà optare anche per il bob, il quale regalerà un look molto glamour.

Le proposte insomma arrivano continuamente e sono pronte a essere colte da parte di tutte le donne che vogliono sfoggiare un nuovo taglio di capelli corti e medi nella primavera-estate 2019.