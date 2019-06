Nell'estate saranno proposti molti nuovi tagli di capelli; tutti i look riusciranno ad accontentare le donne di tutte le età. In particolare le grandi protagoniste saranno le capigliature corte e medie.

Nuove chiome

Nei prossimi mesi saranno di tendenza i tagli corti e asimmetrici: in questo caso il volume dovrà essere il più naturale possibile. Risulteranno molto gettonati il bob con leggere scalature e il lob: su quest'ultimo si potrà optare per delle schiariture naturali o per un biondo molto chiaro.

Pubblicità

Pubblicità

Da non dimenticare le chiome medie asimmetriche; in questo tipo di hairstyle saranno presenti delle onde molto morbide. Non mancheranno nemmeno i capelli lunghi: su questa proposta si potranno creare le beach waves, le quali regaleranno un bel movimento alla capigliatura. Per quanto riguarda le acconciature saranno presenti le code alte, le treccine e i chignon: queste proposte saranno sempre molto pratiche da portare. Sulle chiome potranno essere applicate anche delle mollettine super colorate o degli accessori molto originali. Una nuova tonalità sarà perfetta per valorizzare un nuovo taglio, quindi via libera con i rossi aranciati e i biondi chiarissimi.

La frangia

Per completare un taglio non dovrà mancare la frangia. Però con questo caldo può essere difficile portarla, ma con i giusti consigli tutto sarà molto più semplice. Alexa Chung porta da anni la frangia gringe: per chi non conoscesse quest'ultima si porterà aperta al centro e sarà molto più gestibile di quelle classiche. Un'altra tendenza dell'estate saranno le mollette, le quali ricorderanno gli anni '90: questi accessori saranno molto pratici da portare e avranno il potere di rinnovare le acconciature più banali.

Pubblicità

Ad esempio si potranno appuntare sui lati del capo per fermare la frangia e renderla molto originale; oppure si potrà optare per un look da collegiale e in questo caso le mollette andranno appuntate solamente da un lato. Il foulard sarà in grado di regalare uno stile molto chic, oppure potrà nascondere un'hairstyle non troppo perfetto, quindi andrà preso in considerazione.

Altre proposte

Una frangia molto lunga si può trasformare in un ciuffo da portare lateralmente: se la frangia risulta troppo fitta è meglio affidarsi al proprio parrucchiere di fiducia, in questo modo lui riuscirà a regolarla perfettamente.

Per una serata molto importante si può scegliere un bel ciuffo cotonato; questa proposta è ideale sia sulle chiome lunghe e sia su quelle corte. Su quest'ultime si può creare l'effetto wet, con i capelli pettinati all'indietro e il ciuffo cotonato; invece sulle capigliature lunghe va realizzata una coda di cavallo e la frangia va cotonata e fissata con il gel. Le proposte non mancano proprio mai: scoprire e portare un nuovo taglio corto e medio nell'estate sarà necessario.