Le anticipazioni del Paradiso delle Signore delle puntate che andranno in onda dal 20 al 24 aprile 2026 rivelano che per i fratelli Marchesi ci saranno degli sviluppi degni di nota. Matteo proseguirà ad indagare sul loro conto, ma qualcosa andrà storto, sta di fatto che il giovane verrà arrestato. Successivamente, poi, sarà rilasciato e farà una scoperta inattesa su Ettore e Greta, che non esiterà a comunicare ad Adelaide e Umberto. Quest'ultimo affronterà i due fratelli e rivelerà chi sia il loro vero padre. Greta, dal canto suo, non si lascerà intimidire, e sfodererà un'ultima arma per cercare di tenere in pugno la situazione.

Matteo arrestato al Paradiso delle Signore, Umberto rivela chi è il padre di Greta ed Ettore

Nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore emergerà un segreto sui fratelli Marchesi. Adelaide e Umberto coinvolgeranno Matteo in un'indagine per scoprire dei dettagli sul passato di Ettore e Greta, ma la cosa finirà male, Matteo verrà sorpreso nella casa dei Marchesi, così verrà arrestato. Il giovane, però, malgrado tutto, chiederà a Marcello di passare un'informazione molto importante alla contessa e al commendatore su quanto scoperto sui Marchesi. Appresa la notizia sconvolgente, Umberto rivelerà a Marta che Ettore e Greta siano figli di suo fratello Arturo. Dopo un po', Matteo sarà rilasciato e chiederà di incontrare Adelaide e Umberto.

Il giovane proverà anche a parlare con Odile per scoprire quanto appreso sul suo futuro marito, ma dinanzi troverà un muro. Guarnieri, dopo aver affrontato i Marchesi e avergli raccontato quanto scoperto, crederà di aver fatto scacco matto e avanzerà le sue condizioni. Purtroppo per lui, però, Greta ha ancora un asso nella manica. La donna, infatti, ricatterà Adelaide dicendole di rivelare che Umberto sia il vero padre di Odile.

Riavvicinamento tra Rosa e Marcello, Irene turbata da Johnny

Su di un altro versante vedremo che Rosa si metterà nuovamente all'opera con la stesura del suo romanzo grazie anche all'intercessione di Marcello, cosa che farà rinascere una scintilla tra i due. Rosa, poi, prenderà una decisione che potrebbe cambiare le sorti della critica al suo romanzo.

Johnny progetterà di partire per un lungo viaggio, e Irene rimarrà un po' turbata nello scoprire i progetti del giovane, mentre lei sta per legarsi a vita a Cesare.

Agata spiazzata da un telegramma

Agata verrà spiazzata dall'arrivo di un telegramma proveniente dalla scuola di restauro, che riaccenderà i dubbi sul rapporto con Mimmo. Quest'ultimo, però, convinto del talento della giovane, manderà un telegramma a Firenze per far in modo che la Puglisi abbia una seconda possibilità. Al Paradiso delle Signore, infine, balena l'idea di mettere sulla copertina del magazine la vincitrice del concorso ALMAT. Caterina sarà la più quotata tra le possibili vincitrici, ma le cose non andranno esattamente nel modo sperato.