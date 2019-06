Nell'estate 2019 ci saranno molti nuovi tagli di capelli; le proposte sono state create dai più famosi parrucchieri. I grandi protagonisti saranno i capelli undercut: vedremo di seguito tutte le novità a riguardo per avere sempre uno stile irresistibile.

Nuove chiome

Molto amato da tutte le donne sarà il long bob: in questo caso sarà presente una rasatura laterale, la quale partirà alcuni centimetri sopra le orecchie. Su questa proposta le radici saranno scure e il resto delle lunghezze biondo platino.

Non mancherà nemmeno il pixie cut nella versione cupcake; sull'hairstyle in questione il rasato laterale sarà molto più ampio. Sul pixie la nuance da scegliere sarà il biondo, il quale sfumerà al rosa candy. Su un bob di lunghezza media, all'attaccatura all'altezza del collo sarà presente un rasato molto originale. Per avere uno stile molto trasgressivo si potrà realizzare una rasatura con dei disegni geometrici futuristici. Le chiome undercut non sono solamente dei tagli alternativi, ma creando un semplice chignon lo stile sarà molto elegante. Alle rasature potrà essere abbinato anche il double bun e la tonalità della capigliatura sarà rossa.

Nuovi tagli di capelli per la prossima estate

Nuovi colori

Dopo aver scelto una nuova chioma, si dovrà optare anche per una nuova tonalità. Nei prossimi mesi saranno di tendenza molte nuance, ideali per accontentare tutte le donne, anche le più esigenti. Molto richiesto da tutte le ragazze sarà il coppery red o meglio conosciuto come rosso ramato: questo colore sarà molto intenso e caldo, inoltre sotto ai raggi del sole creerà dei meravigliosi riflessi. Il ramato sarà perfetto su una carnagione chiara, quindi attenzione.

Il marrone scuro sarà adatto su una base castano scuro; in questo modo il cambiamento non sarà troppo drastico. Per regalare più luminosità al volto, sulla capigliatura andranno realizzate alcune sfumature leggermente più chiare.

Altre proposte

Per dire addio ai colori dell'inverno si dovrà optare per il buttery blonde: la tonalità in questione avrà delle sfumature dorate e molto calde. I colori pastello saranno presenti anche nei prossimi mesi: via libera con il blu, il viola, il verde e il rosa.

Quest'ultime colorazioni avranno bisogno di molte cure. I capelli scuri o neri andranno illuminati: in questo caso si dovranno realizzare delle sfumature tono su tono, oppure in leggero contrasto. Da evitare assolutamente i colori spenti e troppo piatti. Le proposte arrivano in ogni momento e aspettano di essere provate: sfoggiate un nuovo taglio di capelli nell'estate 2019. Questo è il momento ideale per rinnovare il proprio look; in questo modo si affronteranno nel migliore dei modi le lunghe giornate assolate.