Cambio programmazione per La forza di una donna nel palinsesto del prossimo sabato 17 gennaio 2025.

La messa in onda dei nuovi episodi è confermata nel daytime di Canale 5 seppur con delle modifiche rispetto al solito, dato che la puntata comincerà prima e durerà di più, per la gioia dei tantissimi fan e appassionati delle vicende di Bahar e Sarp.

Nuovo cambio programmazione per La forza di una donna di sabato 17 gennaio

Tra gli appuntamenti più seguiti del daytime pomeridiano di Canale 5 figura La forza di una donna, la fortunata serie turca che da questa estate non ha mai smesso di emozionare i telespettatori del daytime pomeridiano, registrando ascolti in costante crescita.

L'appuntamento del sabato pomeriggio con la serie turca risulta confermato in prima visione assoluta per tutto il daytime invernale anche se, per la giornata del 17 gennaio, ci saranno delle variazioni di palinsesto.

La messa in onda dei nuovi episodi, come riportato attualmente dalla Guida Tv Mediaset, non risulta prevista dalle 15:05 in poi, così come accade di consueto, bensì verrà anticipata alle 14:40, dopo un breve episodio di Forbidden Fruit che da questa settimana è sbarcata anche nella fascia serale di Canale 5 per sfidare Don Matteo con Raoul Bova, trasmessa su Rai 1.

La soap La forza di una donna si allunga e dura di più al sabato pomeriggio

La messa in onda del nuovo appuntamento del sabato con La forza di una donna andrà avanti come sempre fino alle 16:30 circa nel daytime pomeridiano, per poi lasciare spazio al primo appuntamento settimanale con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.

Nel daytime feriale, invece, la soap proseguirà con un singolo episodio giornaliero: quello delle 18:10 è stato definitivamente sospeso per lasciare spazio a Dentro la notizia che, in questi primi giorni di programmazione extra-large, ha retto benissimo dal punto di vista Auditel con oltre 1,9 milioni nella seconda parte.

Boom di ascolti per la soap turca di Canale 5 con Bahar e Arif

Intanto, nella giornata del 7 gennaio c'è stato l'ennesimo record d'ascolti per La forza di una donna nel daytime pomeridiano con ben 2,5 milioni di spettatori.

La soap ha così superato ampiamente Il Paradiso delle signore, fermo al 13% di share nello stesso slot orario su Rai 1. Un dato che conferma la soap come uno dei programmi più visti dell'intera giornata di Canale 5, assieme a Uomini e donne, il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi tornato in onda dopo la pausa natalizia, visto da una media di 2,3 milioni di fedelissimi al giorno con punte del 24% di share.