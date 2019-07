In questa estate 2019 sono proposti nuovi tagli di capelli, per contrastare il caldo e l'afa sono molto gettonate le acconciature.Tutte queste proposte sono adatte anche alle donne più esigenti: di seguito le ultime tendenze del momento.

Nuove chiome

La coda di cavallo è sempre molto semplice da realizzare e può essere bassa, alta, mossa, liscia, morbida o tiratissima, a seconda delle varie occasioni. In questo caso, per nascondere il classico elastico si può optare per dei nastri colorati.

Non vanno dimenticate le trecce, da portare in modi diversi: la più gettonata è la treccia bassa, perfetta con i capelli lunghi e con l'effetto messy. Le treccine possono essere abbinate alla coda o allo chignon. Per uno stile molto romantico e chic si può optare per delle treccine in stile anni '70: queste saranno perfette anche per trattenere un semi-raccolto. Lo chignon può essere basso sulla nuca, morbido, definito o alto sulla testa. Anche con il top knot si può optare per la versione sofisticata o molto più casual: su quest'ultimo può essere applicato anche un bel foulard, per avere un look molto originale. Per quanto riguarda i raccolti si possono applicare dei fermagli o delle mollette.

Nuovi colori

Dopo un nuovo taglio si deve optare anche per una nuova tonalità: di tendenza è sicuramente il colore biondo e in particolare il cream soda blonde. Quest'ultimo ricorda molto le bevande gassate di colore chiaro. Questa nuance è stata scelta anche da Haley Baldwin, Gigi Hadid e Jennifer Lawrence. Il cream soda blonde illumina la chioma di un bel colore dorato, nel quale sono presenti anche alcune sfumature vaniglia. La tinta andrà applicata su ogni ciocca con molta attenzione e l'effetto finale sarà molto naturale.

Questo colore è perfetto per le brune, per creare un po' di luce sulla capigliatura, invece su una chioma bionda regala molta tridimensionalità e volume. La tonalità in questione è perfetta in estate, perché esalta perfettamente l'abbronzatura, in inverno prolunga l'aspetto luminoso e dorato della pelle abbronzata.

Altre proposte

Il cream soda hair è ideale sui capelli medi e lunghi: in questo modo sulla capigliatura si creeranno mille sfumature.

Si possono tingere anche i tagli corti, per creare volume e luminosità. Va ricordato che una lunghezza media è sempre molto versatile e si adatta a ogni tipologia di volto. Sulle chiome lunghe e mosse questa nuance crea dei leggeri contrasti molto armoniosi e originali. Sui capelli lisci si deve evitare la tintura fai da te, perché ogni piccolo errore è sempre ben visibile: meglio affidarsi alle mani esperte del proprio parrucchiere abituale, per un lavoro sempre perfetto.

Le proposte arrivano continuamente e aspettano di essere scoperte: portare un nuovo taglio di capelli è meraviglioso.