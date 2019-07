In questa estate 2019 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli: in particolare il più gettonato è il modern bob. Questa è la nuova rivisitazione del caschetto ed è adatto a tutte le donne. Di seguito le ultime novità a riguardo.

Nuove chiome

Questa è la stagione giusta per rinnovare il proprio stile e optare per un nuovissimo hairstyle. In questo periodo è molto amato da tutte le donne il modern bob: è una lunghezza medio-corta, nella quale sono presenti delle scalature e sfilature.

Anche molte celebrità a Hollywood e dintorni hanno optato per questo tipo di chioma. Il taglio è texturizzato e regala un look molto fresco e sbarazzino. La capigliatura in questione si adatta a ogni tipologia di capello, inoltre può essere portato in mille modi diversi, liscio, mosso, o con l'effetto wavy. Con il modern bob si possono creare anche molte acconciature: quindi via libera con i semi raccolti, i messy bun o i duble buns.

Acconciature

Una ragazza che ha poco tempo da dedicare a se stessa, cerca sempre delle nuove e facili acconciature da realizzare: queste sono perfette per andare al lavoro, per il mare, per lo shopping e anche per una serata importante.

Il semiraccolto finto spettinato è sempre di tendenza: creare questa proposta è davvero molto facile, basta portare indietro tutti i capelli e lasciare la riga in mezzo. Sulle spalle e ai lati del volto si possono lasciare alcune ciocche in stile messy. Non va dimenticata la mezza coda bassa: quest'ultima si potrà legare con un elastico colorato o con un fermaglio. Un'acconciatura molto semplice è senza nessun dubbio la coda di cavallo: questa risulta sempre di grande effetto, soprattutto se viene realizzata con le beach waves molto morbide.

Altre proposte

Anche lo chignon è molto facile da creare, basta fare una coda di cavallo bassa e attorcigliarla attorno a una ciambella. Alla fine il tutto andrà fissato con delle forcine e il gioco è fatto. Ritorna di Moda anche il frisé, da realizzare con il ferro: questo effetto può essere presente su tutta la capigliatura o solamente su alcune ciocche. In entrambi i casi il tutto avrà un bel movimento e volume. Uno styling originale può essere quello di lasciare la capigliatura sciolta e solamente sul ciuffo laterale creare delle morbide onde.

Per un matrimonio una proposta perfetta può essere lo chignon da ballerina, dove i capelli risultano ben ordinati. Saranno molto richiesti da tutte le ragazze anche i boccoli, i quali vanno fissati con della lacca. Sui capelli lunghi si può applicare un cerchietto o una semplice fascia, inoltre una ponytail può essere attorcigliata su se stessa, in modo da creare un torchon.

Immancabili anche le trecce, da portare in mille modi diversi e a seconda delle varie occasioni.

Su una lunghezza media si può optare per il top knot laterale, invece sulle chiome corte l'effetto wet sarà impeccabile. Le proposte arrivano in ogni momento: questo è il momento ideale per sfoggiare un nuovo taglio di capelli o un'acconciatura.