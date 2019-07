In questa estate 2019 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli; in particolare le grandi protagoniste saranno le lunghezze medie, create nei più famosi saloni di bellezza del mondo. Questa capigliatura ha il potere di ringiovanire un volto e inoltre regala un look molto sbarazzino: sono molte le ultime novità del momento da scoprire assolutamente.

Nuove chiome

Un taglio medio si gestisce molto facilmente anche a casa, utilizzando la piastra o la spazzola e il phon.

È molto amato da tutte le ragazze il carré alla francese, meglio conosciuto come caschetto; per quanto riguarda la tonalità sarà perfetto un bel castano moka. Inoltre su questa capigliatura si potranno creare alcune ciocche colorate, per avere uno stile molto originale.

Non mancherà il bob con la riga al centro, perfetto per queste giornate molto calde: però va ricordato che il bob non è adatto a ogni tipologia di volto, quindi attenzione. Una chioma di tendenza sarà quella leggermente scalata, da portare con la frangia o il ciuffo, a seconda delle varie esigenze di ogni donna.

Per quanto riguarda il colore si potrà scegliere il famoso balayage. Su una chioma medio-lunga si può optare per delle sfilature e per un bel ciuffo laterale: invece per la nuance si può scegliere un biondo valorizzato da alcune schiariture. Di tendenza ci sarà anche il color rosso e in particolare un bel ramato molto intenso.

Consigli

Avere una bella chioma è il sogno di ogni donna, però per ottenere questo si devono seguire dei semplici consigli.

Non lavare molto spesso la chioma, perché altrimenti si indebolisce: quindi i capelli meglio lavarli due tre volte a settimana. Quando si sceglie uno shampoo bisogna fare sempre molta attenzione, perché alcuni contengono delle formule molto aggressive: invece sono da preferire dei detergenti molto più delicati, perfetti per mantenere intatti gli equilibri della chioma. Per una capigliatura con forfora è meglio non utilizzare continuamente degli shampoo per eliminare il problema, perché stresserebbero troppo i capelli: al limite vanno scelti altri prodotti purificanti molto più delicati.

Altri suggerimenti da seguire

Le maschere e i balsami non appesantiscono in nessun modo la capigliatura, l'importante è utilizzarli sempre nella giusta dose. Va ricordato che il balsamo va applicato solamente sulle punte e mai sulle radici. I nuovi prodotti per lo styling sono arricchiti da degli estratti naturali e da delle vitamine: in questo modo si prendono cura dei capelli nel migliore dei modi. Quando si asciuga la chioma con il phon, meglio tenere una temperatura tiepida.

Quando si passa la piastra sui capelli meglio non spruzzare la lacca, perché questa potrebbe danneggiare la fibra.

Ogni volta che ci si espone al sole è meglio applicare sulla capigliatura degli spray: questi avranno il potere di isolare il cuoio cappelluto dai raggi. Ogni due mesi tagliare i capelli è sempre una buona idea, perché in questo modo ricresceranno molto più forti e luminosi. Molte volte ci sono anche le inguardabili doppie punte, per evitarle si devono utilizzare regolarmente delle creme.

Seguendo questi suggerimenti la chioma sarà sempre stupenda.

Le proposte arrivano in continuazione e questo può essere il momento di seguirle da parte di chi vuol sfoggiare un nuovo taglio di capelli medi.