Iniziano ad arrivare le prime proposte per quanto riguarda i nuovi tagli di capelli da sfoggiare nell'autunno 2019; la chioma più amata nella prossima stagione sarà il caschetto, portato recentemente anche da Alessandra Mastronardi. Questo hairstyle è molto facile da portare e inoltre regala un look molto sbarazzino: di seguito le ultime novità del momento.

Nuove chiome

L'attrice Alessandra Mastronardi ultimamente ha rinnovato il suo hairstyle e ha optato per un bel carré perfetto per il prossimo autunno: la lunghezza della capigliatura in questione sul davanti arriva alle spalle e dietro è leggermente più corto.

Le ciocche presenti ai lati del volto lo incorniciano perfettamente; inoltre il taglio in questione regala un bel movimento a tutta la capigliatura. La lunghezza del caschetto è perfetta anche per creare molte acconciature: ad esempio trecce, chignon o code di cavallo. Un taglio come quello di Alessandra va regolato circa una volta al mese o al massimo ogni 40 giorni: in questo modo l'hairstile risulterà sempre perfetto.

Per ottenere una chioma liscia come quella della Mastronardi si deve utilizzare la piastra. Questo carré può essere portato anche mosso: per creare questo styling può essere utilizzata la piastra girandola intorno a ogni ciocca per realizzare un movimento ondulato.

Nuovi colori

Dopo un nuovo taglio può essere opportuno anche optare per una nuova tonalità. Di tendenza nei prossimi mesi sarà il rooted citrine blonde, lanciato dall'hairtsylist Stephanie Brown: per chi non lo conoscesse si tratta di un biondo a bassa manutenzione.

Le nuove colorazioni per i capelli partono qualche centimetro in basso rispetto alle radici, le quali restano scure. Il balayage resta la tecnica più utilizzata ed è grazie a questo che si ottiene appunto il citrine blonde: questa nuance è molto vissuta, fresca e inoltre non richiede molti ritocchi. In questo modo sui capelli sono sempre presenti dei riflessi molto naturali.

Altre proposte

Molte volte le bionde vogliono essere sempre luminose in ogni periodo dell'anno e le radici più scure servono proprio a questo scopo: il finish sarà sempre super brillante.

Anche l'attrice Margot Robbie ha seguito questa tendenza e ha creato una sfumatura dorata sulle lunghezze e ha dato molta luce alle radici.

L'esperta 'colorista' Stephanie Brown consiglia anche di creare il biondo dorato sulle capigliature ricce, prendendo come riferimento il biondo della cantante Beyoncé.

Prima di qualunque decisione è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia.

Le proposte continuano ad arrivare e aspettano solo di essere scoperte: questo è il momento più indicato per iniziare a scegliere un nuovo taglio di capelli in vista dell'autunno 2019.