In questa estate 2019 sono di tendenza diversi nuovi tagli di capelli. Molto gettonate risultano le capigliature corte e in particolare il pixie cut delle celebrità. La chioma in questione è adatta alle ragazze di ogni età e inoltre è sempre molto pratica da portare. Di seguito le novità del momento.

Nuove chiome

I tagli corti sono sempre molto versatili e inoltre regalano un look molto glamour. In questa stagione estiva sono molto richiesti da tutte le donne il caschetto corto, lo short bob, il pixie e il boyish cut.

Durante la scelta dell'hairstyle è consigliabile controllare molto attentamente i lineamenti del volto: in questo modo il tutto sarà molto più armonioso. Per un volto allungato e affusolato è perfetto il caschetto, liscio o mosso. Tante star tra cui Miley Cyrus e Anne Hathaway hanno scelto il pixie hair: questo taglio è molto corto e sfilato. Inoltre i vari ciuffi possono essere modellati utilizzando del gel. Per completare lo styling non può mancare la riga, la quale può essere centrale o laterale.

Altre proposte

Su un viso tondo è sempre preferibile evitare i caschetti simmetrici: si può invece optare per un taglio scalato, in modo da snellire il volto. In questo caso si deve creare un ciuffo super sfilato, la proposta in questione è ideale per avere un look molto sbarazzino. Su una fronte spaziosa meglio optare per il ciuffo o la frangia, su un viso come quello di Katy Perry può essere realizzata una frangetta molto corta.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Quest'ultima può essere modellata con della schiuma. Inoltre si possono tingere i capelli con una nuova tonalità: di tendenza ci sono il platino, il rosso, il biondo, il ramato e il castano. Da non dimenticare il fucsia, il blu, il viola, il verde e l'azzurro. Va sempre ricordato di utilizzare uno shampoo e un balsamo per i capelli colorati.

Accessori

Dopo aver scelto un nuovo taglio si possono scegliere anche degli accessori.

La tendenza di questa stagione estiva sono i cloud scrunchie: per chi non li conoscesse sono l'ultima evoluzione del fermaglio anni '90. Gli scrunchie fermano dolcemente la coda. Ne esistono di diverse dimensioni: mini o maxi a seconda della lunghezza della capigliatura o alle esigenze di ogni donna. A vederli da lontano sembrano delle nuvole e regalano uno stile molto romantico. Questi accessori si possono portare anche in vacanza.

Esistono molti tipi di scrunchie, ci sono quelli a pois, leopardati e a fantasie di fiorellini. Quelli in tela ruvida o raso sono perfetti per la spiaggia, invece, i modelli in velluto sono ideali per il prossimo autunno. Le proposte non mancano proprio mai e aspettano di essere scoperte: questo è il momento giusto per scegliere un nuovo taglio di capelli corti.