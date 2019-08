In questa estate 2019 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli; il più gettonato è senza nessun dubbio il calligraphy haircut. Questo hairstyle è molto richiesto da tutte le donne, inoltre è perfetto per avere sempre uno stile molto glamour: di seguito le ultime proposte da copiare.

Nuove chiome

Il calligraphy haircut è stato ideato da Frank Baumann. Il taglio in questione è davvero molto particolare perché è realizzato in diagonale: con tale tecnica la capigliatura avrà molto più volume.

Per creare questo hairstyle si deve utilizzare il rasoio e tenendolo con un'angolazione di 21 gradi circa: in questo modo le punte avranno un aspetto molto più soffice e leggero. Il calligraphy haircut è ideale sui capelli fini; inoltre questa chioma si asciuga molto velocemente e non richiede molta manutenzione. Prima di scegliere tale proposta è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia e lui troverà sempre la soluzione più adatta.

Dopo aver scelto un nuovo taglio si può anche optare per una nuova tonalità: in questo periodo sono molto amati da tutte le ragazze il rame, il biondo, il rosso, il castano, il nero e il platino. Va poi ricordato di applicare regolarmente sui capelli una maschera nutriente: in questo modo il colore sarà sempre brillante.

Altre proposte

Un'acconciatura di tendenza di questa estate è senza nessun dubbio il tousled top knot: per chi non lo conoscesse si tratta di uno chignon alto e dallo stile messy.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Questa proposta è perfetta sulle capigliature medie e lunghe: così tutte le ragazze saranno sempre accontentate. La pettinatura in questione è sfoggiata anche da molte celebrità, perché regala uno stile moderno e sofisticato allo stesso tempo.

Anche una coda di cavallo può avere lo stile messy: in questo caso sulle lunghezze sono presenti delle onde asimmetriche. Inoltre ai lati del volto possono essere create alcune ciocche molto morbide: quindi vanno lasciate nel cassetto almeno per un po' le varie mollettine e forcine, utilizzate per tenere fermi i capelli.

Consigli da seguire

Molte volte l'effetto messy è associato ad ore e ore di lavoro per creare delle onde perfette: magari questo riguarda le star di Hollywood, ma nella vita di tutti i giorni la questione è molto diversa perché lo stile spettinato è sempre irresistibile. Realizzare il tousled top knot è davvero molto facile: per prima cosa si deve creare una coda di cavallo molto alta. A questo punto si deve attorcigliare la coda, ma sempre senza esagerare e creare un nodo non troppo stretto.

Poi va formata la cipolla e il tutto va fissato con alcune forcine o mollettine colorate.

Le proposte insomma arrivano continuamente e aspettano solo di essere tutte scoperte: questo è il momento perfetto per rinnovare il proprio look e portare un nuovo taglio di capelli.