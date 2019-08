In questa estate 2019 sono proposti molti nuovi tagli di capelli. In particolare, è molto gettonato il caschetto corto della bella Miley Cyrus. Questo tipo di acconciatura è molto facile da portare ed è inoltre perfetta per le giornate più calde: di seguito le novità a riguardo.

Nuove chiome per l'estate

La cantante ultimamente sta sfoggiando un bob molto corto e leggermente mosso: la lunghezza di quest'ultimo arriva leggermente sopra la spalla.

Sull'hairstyle in questione, come dettaglio non può mancare la frangia. Miley Cyrus ha pensato di creare una frangetta irregolare, dove sono presenti molte sfilature: in questo modo la chioma risulterà più leggera.

Per quanto riguarda la tonalità, la cantante ha realizzato un bel biondo con delle schiariture sulle lunghezze e le radici risultano più scure. Il caschetto in questione è molto facile da gestire anche a casa, utilizzando la spazzola e il phon.

Questo hairstyle regala, inoltre, uno stile molto glamour e easy. Sulla capigliatura si possono ricreare anche delle onde molto leggere, utilizzando semplicemente del gel, della schiuma o della cera.

Proposte, la frangia tra le acconciature più gettonate

Un accessorio che non può mai mancare su una chioma è la frangia, da portare corta, lunga, con i capelli ricci e con taglio shag. Nell'ultimo periodo è di tendenza la frangia lunga e aperta: questa lascia la parte frontale del volto scoperta e va portata laterale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Con questo dettaglio, il look finale è davvero originale. Prima di creare questa proposta, tuttavia, è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia. Dopo un nuovo taglio, si può optare anche per un nuovo colore: sono perfetti per questo periodo estivo il biondo, il castano, il nero, il rosso, il ramato, il miele e il platino.

Consigli sul tipo di frangia

Questo tipo di frangia può essere chiamata anche 'doppio taglio', perché sono presenti due tipi di lunghezze: la prima arriva alle orecchie e la seconda è leggermente più lunga.

L'hairstyle visto lateralmente ricorda anche il mullet degli anni '80. La chioma in questione ha anche un piccolo difetto: il look non riesce a valorizzare nel migliore dei modi il volto, quindi va scelto con molta attenzione. Questa frangia è sempre molto amata e odiata allo stesso tempo e va, dunque, scelta per avere un look molto particolare. Un'idea da prendere in considerazione può essere quella di tingere i capelli con due tonalità: ad esempio fucsia e verde, oppure rosso e blu.

Quest'ultima proposta è ideale per una ragazza molto giovane e che non ha mai voglia di passare inosservata. Le proposte arrivano continuamente e aspettano sempre di essere copiate: questo è il momento migliore per sfoggiare un nuovo taglio di capelli.