In questa estate 2019 sono quotidianamente proposti molti nuovi tagli di capelli; in particolare le più amate dalle donne sono le capigliature cortissime. L'hairstyle in questione è molto facile da portare e inoltre è stato sfoggiato anche sulle passerelle di Moda.

Nuove chiome

I tagli XXS sono molto versatili e risultano perfetti in ogni momento della giornata. Va ricordato anche che i capelli corti non sono per niente monotoni perché grazie a tonalità molto vivaci diventano irresistibili; tutte queste proposte sono perfette per esprimere tutta la propria personalità, quindi vanno copiate assolutamente.

Gli stilisti hanno pensato bene di giocare con le chiome delle modelle e hanno proposto strani accostamenti di tinte e acconciature. Sulle capigliature rasate si può optare per i colori bianco, azzurro o fucsia: tutti i tagli XXS con queste nuance regalano un look molto sbarazzino.

Chanel su una chioma di questo tipo ha creato l'effetto wet, pettinando all'indietro tutte le micro lunghezze. Lo stilista Van Noten ha pensato di realizzare l'effetto finto messy, davvero molto originale: in questo modo i lineamenti del volto vengono addolciti.

Invece Guillarme ha creato delle onde su un taglio molto corto; mentre Colangelo ha optato per lo stile boyish, perfetto per avere un look molto fresco e giovanile. Elisabetta Franchi ha applicato degli accessori sulle capigliature: coroncine, fasce, mollette e foulard.

Sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia e lui troverà sempre la soluzione più adatta per ogni tipo di chioma.

Nuovi colori

Dopo un nuovo taglio è possibile anche optare per una nuova tonalità: molto richiesto da tutte le ragazze è il colore di capelli di Elisabetta Canalis, il caramel infusion. In estate non è mai consigliato tingere la chioma, ma questa è un'eccezione perché viene utilizzato l'henné: esso risulta essere un toccasana per i capelli. A realizzare tutto questo è stato Niky Epi, il parrucchiere di fiducia della Canalis.

Il colore caramel infusion è creato dal mix delle nuance love fred e tibet. Il risultato finale è una tonalità molto luminosa: inoltre il colore scalda perfettamente ogni carnagione e dona anche alla capigliatura un effetto ottico volumizzante.

Consigli

L'henné ha avuto il suo boom negli anni '90: si tratta di un'erba curativa che ha il potere di nutrire i capelli rinforzandoli. Il colore creato con questa tecnica risulta molto meno aggressivo e ha una durata superiore di alcune tinte classiche.

Va anche ricordato che l'henné non subisce nessuna variazione dal processo di ossidazione e questo è davvero un bel vantaggio. Anche in questo caso vanno utilizzati regolarmente lo shampoo e il balsamo per i capelli colorati.

Le proposte continuano insomma sempre ad arrivare: questo pare essere il momento perfetto per portare un nuovo taglio di capelli.