In questa estate 2019 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli e acconciature; le più gettonate sono le beach waves, presenti ad esempio anche sulla chioma della duchessa Kate Middleton. Queste onde sono sempre molto amate da tutte le ragazze e inoltre sono perfette in ogni occasione: di seguito tutte le novità del momento.

Nuove chiome

Ultimamente Kate Middleton ha messo nel cassetto i suoi boccoli lucidi e ha optato per una chioma molto estiva: la duchessa ha creato le beach waves, le quali regalano alla capigliatura un'ondulazione molto naturale e sbarazzina.

Inoltre Kate ha realizzato anche una nuova tonalità, un bel caramello che ha conquistato molte altre celebrità: anche Elisabetta Canalis ha scelto il colore in questione per i suoi capelli.

Questo è anche il momento giusto per provare molte nuove acconciature, quindi vanno evitati gli styling ordinati e rigidi: sono da preferire chiome scompigliate e dallo stile wild. Le chiome ondulate, con onde molto soffici e dal finish bohemién sono sempre una certezza in questa calda stagione: quindi sono da prendere in considerazione per rinnovare il proprio look. Per creare l'effetto beach waves occorre utilizzare sempre dei prodotti adatti, quindi bisogna prestare attenzione.

Altre proposte

Un'altra tendenza della stagione sono senza nessun dubbio i baby hair: per chi non li conoscesse sono dei capelli molto piccoli che spuntano sulla fronte. Molto spesso sono amati e odiati allo stesso tempo: ultimamente questo accessorio è stato visto sulle passerelle di Moda e sui red carpet.

Il dettaglio in questione ormai è diventato di tendenza, quindi non si deve perdere più tempo nel sistemarlo ordinatamente, ma deve essere messo ben in risalto.

Magari si può optare per alcune acconciature molto particolari e ovviamente con i baby hair sempre presenti, i quali regalano uno stile molto sbarazzino.

Gestire i baby hair

Per camuffare i baby hair si deve avere molta pazienza, della lacca e uno scovolino oppure di uno spazzolino da denti: a questo punto spruzzare la lacca sui capelli piccoli e pettinarli all'indietro con lo scovolino. Se necessario ripetere questa operazione per alcune volte e per sigillare il tutto spruzzare della lacca.

Si può utilizzare anche del gel per creare l'effetto bagnato: in questo caso si deve fare attenzione perché le ciocche si potrebbero indurire. È possibile anche mettere in evidenza i baby hair: si deve pettinare con le dita e modellare con il gel i capelli più piccoli per ottenere la forma desiderata.

Le proposte continuano insomma ad arrivare, questo è il momento perfetto per sfoggiare un nuovo taglio di capelli ed avere un look del tutto nuovo.