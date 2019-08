In questa estate 2019 sono di tendenza diversi nuovi tagli di capelli: in particolare è molto richiesto da tutte le ragazze il long bob della modella Mariacarla Boscono. La capigliatura è molto facile da portare ed è inoltre adatta alle donne di tutte le età. Di seguito le ultime proposte del momento.

Nuove chiome

La bella Mariacarla ultimamente ha abbandonato i suoi lunghi capelli rossi e ha optato per un long bob pari e super liscio.

Per quanto riguarda la tonalità la modella ha scelto il nero corvino: in questo caso è presente un bel contrasto creato dalla carnagione molto chiara e la capigliatura scurissima, il risultato finale è perfetto. Per completare lo styling ha optato per la riga in mezzo. Questo taglio medio va scelto con molta attenzione perché non è adatto a tutte: il long bob è infatti ideale su lineamenti del viso molto regolari. Prima di creare la capigliatura in questione è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia.

Acconciature

Dopo un nuovo taglio è bene creare anche delle nuove acconciature: in questo periodo sono molto gettonate le treccine laterali portate dalla famosa Bella Hadid. La tonalità della chioma è invece di un bel biondo, perfetto per le giornate estive. Bella Hadid ha inventato proprio una bella soluzione nel raccogliere le ciocche e lasciare il volto libero, soprattutto con il caldo o l'afa.

La chioma in questione è molto facile e veloce da realizzare: in questo modo in pochi minuti si è subito pronte per uscire. Le piccole trecce laterali di Bella hanno anche moltissimi pregi: si tratta infatti di una pettinatura molto ordinata, la quale regala uno stile irresistibile e molto glamour. Questa acconciatura può essere realizzata anche senza l'aiuto di un'amica, perché guardandosi allo specchio si vede bene come procedere con i vari intrecci.

Inoltre, le treccine sono perfette sui capelli lunghi, sulle lunghezze medie e anche sui tagli scalati e, così, tutte le ragazze risultano accontentate per il risultato ottenuto. Per completare l'hairstyle si possono applicare anche alcuni accessori, ad esempio delle mollettine colorate.

Consigli

Per realizzare questa proposta per prima cosa i capelli vanno divisi con la riga in mezzo in due sezioni, per avere una capigliatura molto liscia meglio utilizzare un prodotto finish.

A questo punto si devono creare le treccine partendo dalla base della testa e fermarle con un elastico trasparente. Per finire applicare delle mollettine all'altezza delle tempie: seguendo questo consiglio le ciocche resteranno appiattite. Le proposte arrivano continuamente: questo è il momento ideale per sfoggiare un nuovo taglio di capelli medi.