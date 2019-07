In questa estate 2019 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli; in particolare il più richiesto è senza dubbii il modern bob. Quest'ultimo è molto comodo da portare, inoltre è anche molto versatile e raffinato: di seguito le ultime novità a riguardo.

Nuove chiome

Per chi non conoscesse il modern bob, si tratta di un taglio medio-corto: sulla capigliatura in questione sono presenti anche delle scalature molto leggere.

Questa lunghezza media è perfetta per una ragazza che non è molto convinta di dare un taglio netto alla sua capigliatura. Il modern bob è ideale su qualsiasi tipo di lineamento: in particolare è perfetto su un volto ovale e molto regolare. Per completare l'hairstyle si può optare per la frangia, da portare in mille modi diversi; per quanto riguarda lo styling si possono creare delle onde con la piastra.

Anche molte celebrità hanno optato per l'hairstyle in questione: ad esempio la cantautrice Dua Lipa sfoggia il modern bob liscio senza frangia e con una tonalità nera, per avere un look molto bon ton. Invece la modella Kaia Gerber porta questo taglio con il ciuffo laterale e su una base cioccolato, mentre Hailey Bieber ha realizzato un taglio mosso con la chioma bionda.

Un'idea originale può essere quella di portare il caschetto lungo con la riga in mezzo e le punte leggermente mosse; invece per avere uno stile molto sbarazzino la chioma deve essere molto riccia o mossa.

Il modern bob può essere abbinato anche al balayage. Sono ritornati di Moda anche gli anni '80, quindi via libera con il frisé: questo può essere realizzato su tutta la capigliatura o solamente in alcuni punti. La chioma in questione può essere abbinata anche al biondo rame o al mogano. Sul modern bob possono essere applicati anche degli accessori, come ad esempio le mollettine, i cerchietti e i nastrini con i fiocchi o fiori.

Nuovi colori

Dopo aver scelto un nuovo taglio si deve anche optare per una nuova tonalità: in questo periodo è molto gettonato il castano, declinato in molte sfumature.

La bella Amal Clooney sfoggia la nuance cioccolato fondente, con dei capelli molto voluminosi e con leggere onde. La duchessa Kate Middleton come tonalità ha invece scelto il frosted brown: per chi non conoscesse questa nuance si tratta di creare su una base cioccolato delle ciocche di colore miele o nocciola, per illuminare i capelli. Anche Kim Kardashian ha optato per il frosted brown e lo ha abbinato a un bel lob.

Altre proposte

Una proposta originale può essere quella di creare uno top knot sui capelli di colore castano; si può optare anche per uno chignon con le radici cacao e caffé, invece sulle lunghezze un mix di nocciola e caramello. Le sfumature castane sono perfette anche sulle capigliature mosse. La modella americana Taylor Hill sfoggia una chioma selvaggia e naturale, in stile anni '80: le lunghezze sono color nocciola e le radici risultano molto scure, inoltre sono presenti delle meravigliose sfumature grazie all'utilizzo del balayage.

Le proposte arrivano quindi in ogni momento e questo pare proprio essere il momento giusto per scegliere un nuovo taglio di capelli medio-corti.