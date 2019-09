Ormai l'autunno 2019 è arrivato con tanti nuovi tagli di capelli. Gli hairstyle saranno perfetti per rinnovare il proprio look. Inoltre riusciranno ad accontentare tutte le donne anche quelle più esigenti. Di seguito le ultime novità del momento.

Nuove chiome

Il grande protagonista della stagione sarà il pixie cut che regalerà un look molto sbarazzino e, inoltre, è adatto a una donna con la statura minuta, perché in questo modo esalta il viso.

Sul pixie si possono realizzare delle scalature, per un effetto molto spettinato. Il taglio di capelli a 5 punte, la forma è molto geometrica, ricorda molto gli anni '60. Il caschetto non passa mai di Moda: la lunghezza di questa chioma arriva alla mascella e può essere portato super liscio. Questa capigliatura è indicata su un volto molto lungo perché ha il potere di accorciarlo. Sui capelli lunghi non deve mai mancare la frangia.

Questa deve essere pari, maxi o a tendina in modo da mettere in primo piano lo sguardo. I tagli medi mossi sono sempre molto versatili e, inoltre, si adattano a ogni tipologia di volto e non richiedono delle sedute frequenti dal parrucchiere.

Altre proposte

Sulle capigliature lunghe devono essere presenti delle scalature che valorizzano ulteriormente il viso. I capelli in stile pin-up regalano un look molto vintage: sulla chioma sono presenti delle onde morbide e allo stesso tempo strutturate.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Lo shag è indicato per le ragazze over 30: il taglio è più o meno lungo e la frangia può essere molto piena o in versione light. La chioma è stata rivisitata e sono state create delle scalature molto accentuate; va ricordato che lo shag è molto veloce anche da acconciare. Non manca nemmeno il long bob: la lunghezza di quest'ultimo arriva quasi alle spalle e per completare lo styling si possono realizzare delle onde molto morbide.

La lunga carrellata finisce con il doppio taglio che è caratterizzato da una rasatura sulla nuca. Questo hairstyle ha un piccolo difetto ed è quello che ha bisogno di molte cure. Quindi le sedute dal parrucchiere devono essere molto regolari.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un nuovo hairstyle si deve anche scegliere una nuova tonalità. La modella Barbara Palvin ha optato per l'Ash brunette. Si tratta di un castano luminoso e molto facile da portare.

I parrucchieri dei famosi saloni del mondo hanno proposto i colori nocciola, biondo, castano e rosso ramato. Sono molto richiesti anche il grigio effetto cemento e l'argilla. Sono da mettere nel dimenticatoio almeno per un po' il rosa, l'azzurro e le nuance dell'arcobaleno. Con una di queste tonalità può essere abbinato il carré scalato, liscio e con la riga laterale. Tante interessanti varianti per sfoggiare un nuovo taglio di capelli in questo autunno 2019.