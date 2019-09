Monica Bellucci è stata, fin dai suoi esordi, un'icona di bellezza e stile che tutto il mondo ci ha da sempre invidiato. Sensuale e mai volgare, è la tipica bellezza italiana mediterranea caratterizzata da una folta chioma bruna che però, da pochissimo, ha trasformato in un bob di classe che le ha donato subito un allure diverso, che comunica sicurezza, maturità, femminilità e charme.

La Bellucci cambia stile: per lei è tempo di bob

Il bob, cioè il caschetto, ha una storia lunghissima: i primi tagli di questo tipo infatti risalgono a più di cento anni fa.

Solitamente portato all'altezza delle spalle, per Monica Bellucci gli hair stylist hanno invece pensato ad un bob decisamente più corto, all'altezza del mento, caratteristica che dona subito una forte personalità a chi lo indossa. L'attrice appare ancora più femminile, se può essere possibile, perché sulla forma del suo viso questo taglio ha il pregio di donare giovinezza e di affinare l'ovale. La frangia con cui eravamo abituati a vederla ultimamente invece è sparita, sapientemente lavorata dall'hair stylist che ha creato questo taglio per lei.

Perché il bob dona a tutte, specialmente alle over 40

Il bob è un taglio molto sensuale che riesce a donare un'aria intrigante ad ogni viso, non solo all'ovale perfetto di Monica Bellucci. Contrariamente a quel che si crede è un taglio semplice da portare ed è estremamente versatile, abbinabile ad ogni evenienza, trucco o abbigliamento. E' un taglio prezioso che ben si addice alle ragazze e donne sopra i 40 anni, perché così come dona sofisticatezza, allo stesso modo è sbarazzino.

Come spesso accade a chi ha sempre portato i capelli lunghi, però, solitamente si ha timore di provarlo perché portate a credere che non sia facile da mantenere: niente di più sbagliato, il bob è un taglio facile da portare e, dopo aver lavato i capelli, a meno che non si abbiano dei ricci tendenti al crespo, quel che serve non è altro che il phon, la spazzola tonda e, per chi vuole rifinire il tocco, una semplice piastra di ceramica.

I colori di moda con il bob quest'anno

I colori che quest'anno vanno per la meglio con il bob, considerando il periodo attuale e cioè l'autunno, sono il castano, che è elegante, mai banale e sempre discreto, il biondo chiarissimo freddo che arriva quasi alla gradazione del platino e, per chi ama il rosso, le nuove tonalità che puntano sul rosa, che donano quasi un effetto manga a chi le indossa. Ma non mancano l'ambra, il miele, i biondi cenere di qualunque gradazione fino ad arrivare al beige.

Insomma, un'ampia scelta di colori che riusciranno ad accontentare tutte e che dovranno però essere rigorosamente glossy.