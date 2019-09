Nell'autunno saranno proposti molti nuovi tagli di capelli corti ed anche medi. Come è noto, i capelli sono tra gli elementi più importanti per una donna. La qualità, il taglio e la pettinatura, infatti, sono il biglietto di presentazione e non passano quasi mai inosservati. Proprio per questo motivo è sempre utile prestare molta attenzione a quelle che sono le tendenze capelli del momento.

Per quanto riguarda il prossimo autunno, ciò che prepotentemente si insinuerà all’interno dei saloni di bellezza sarà l’utilizzo della riga al centro oltre ad una serie di colorazioni volte ad enfatizzare il giusto taglio capillare.

A rivelare la Moda dei tagli di capelli dell'autunno 2019 sono le star nostrane e di fama internazionale che nei giorni scorsi hanno calcato il red carpet in occasione del Festival di Venezia.

I tagli di capelli di moda per la stagione autunnale

In vista dell'imminente stagione autunnale, le tendenze sui tagli di capelli riguardano principalmente le chiome corte e medie. Il mare, la salsedine e i forti raggi solari non hanno certamente fatto bene alla salute capillare.

Dunque, non è strano che in questo periodo i capelli appaiono spenti e sfibrati. La soluzione migliore è quella di recarsi da un parrucchiere fidato e optare per un bel taglio trendy. L'ispirazione viene direttamente dal red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Tra le novità dei capelli medi più in voga troviamo l'intramontabile caschetto e il Long Bob da portare come la cantante Annalisa. Quest'ultima ha sfoggiato un incredibile Lob su chioma liscia, sciolta e leggermente spettinata.

Ma sono state soprattutto le star americane a dettare tendenza sul red carpet veneziano. Non è passata inosservata la bella Scarlett Johansson che si è presentata al Festival con un Wet Look molto chic. Ha conquistato il pubblico anche la modella ungherese Barbara Palvin la quale ha sfoggiato un bel caschetto voluminoso e vintage.

Per quanto riguardano i tagli di capelli corti, in queste settimane primeggia il caschetto dritto e corto che non supera il lobo delle orecchie, esattamente come il taglio di Lucy Boynton.

Questo è un look perfetto per chi ha una chioma sbarazzina, sottile e soprattutto un po' ondulata. Oltre al taglio, anche il colore della Boynton non è passato inosservato in quanto è tra i più amati e richiesti di sempre. Parliamo del biondo platino con le radici più scure rispetto alle punte.

La riga centrale tra le tendenze della stagione autunnale

Per essere trendy basta una semplice riga centrale e lo dice Alessandra Mastronardi la quale ha riportato in auge questa scriminatura durante il Festival di Venezia 2019.

Tale riga può essere esibita sia sottile che ben definita, inoltre, non è importante che i capelli siano sciolti, raccolti oppure parzialmente sollevati. Oltre all’attrice italiana, a optare per questa riga nel mezzo sono state anche Kristen Stewart, Tina Kunakei, Melissa Satta e Margaret Qualley (figlia di Andie MacDowell).