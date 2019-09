Nell'autunno 2019 saranno proposti molti nuovi tagli di capelli. In particolare sarà di tendenza la chioma lunga di Kate Middleton: la capigliatura in questione sarà perfetta per ogni occasione. Di seguito le ultime novità del momento.

Nuove chiome

La duchessa di Cambridge per accompagnare i figli il primo giorno di scuola ha pensato di sfoggiare un nuovo look: Kate ha optato per dei capelli lunghi e scalati.

Sulla parte frontale sono presenti delle scalature: queste regalano un bel movimento al tutto e mettono anche in primo piano il volto. Inoltre lo stile risulta fresco e leggero. Questo tipo di scalatura è perfetta sui visi regolari; invece va assolutamente evitata sui volti tondi. Per quanto riguarda la piega ha optato per uno styling molto naturale, perfetto per avere un look molto glamour. Inoltre Kate ha anche pensato di cambiare tonalità ai capelli e ha scelto il caramello: quest'ultimo rende la capigliatura molto luminosa. Il colore caramello è stato creato grazie a un mix di varie nuance di castano, perfette per avere un effetto multi sfaccettato.

Acconciature

La capigliatura della bella Alessandra Mastronardi a Venezia ha fatto letteralmente innamorare tutte le donne: in particolare alla cerimonia di chiusura l'attrice ha sfoggiato uno chignon. Questa acconciatura è molto semplice da realizzare e anche da portare. Alessandra ha optato per un raccolto molto ordinato; per la vita di tutti i giorni si può ricreare uno chignon disordinato. Per rendere ancora più unica questa pettinatura si possono abbinare anche degli accessori: ad esempio degli orecchini a cerchio, oppure una maglia a collo alto o un abito, in modo da mettere in risalto i capelli. Per quanto riguarda la tonalità la Mastronardi ha optato per il castano cioccolato.

Consigli

Per realizzare lo chignon dell'attrice bastano solamente pochi passaggi. Per regalare volume alla chioma si deve utilizzare shampoo e balsamo, mentre per rendere i capelli morbidi e lucenti applicare anche una maschera. Pettinare la capigliatura e passare la piastra per avere un effetto ancora più ordinato: invece per uno chignon disordinato lasciare i capelli al naturale. A questo punto fare la coda e successivamente lo chignon; per sigillare il tutto spruzzare un velo di lacca molto leggera.

Il red carpet di Venezia lancia sempre ottime ispirazioni per quanto riguarda le acconciature e questa ne è la dimostrazione. Sempre meglio farsi consigliare prima dal proprio parrucchiere abituale. Le proposte continuano sempre ad arrivare: questo potrebbe essere il momento più indicato per portare un nuovo taglio di capelli. Con un nuovo look si accoglierà nel migliore dei modi l'autunno 2019.