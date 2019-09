Nell'autunno 2019 saranno proposti molti nuovi tagli di capelli. In particolare sar molto amato il clavicle bob, recentemente portato anche da Ashley Benson. L'hairstyle in questione sar perfetto in ogni occasione e anche per un matrimonio: di seguito tutte le novit a riguardo.

Nuove chiome

Ashley Benson, moglie di Cara Delevingne ed ex protagonista della serie Pretty Little Liars, ha sfoggiato il clavicle bob: per chi non lo conoscesse si tratta di un caschetto lungo, che arriva alle clavicole.

In questa chioma sono presenti anche delle scalature: in tale modo il tutto avr sempre un bel movimento. Per quanto riguarda lo styling, Ashley ha optato per una piega leggermente mossa, dove sono state create delle onde piatte: quest'ultime sono presenti solamente sulla parte centrale delle lunghezze e le punte risultano lisce. Per completare il tutto non manca mai la riga laterale. Il clavicle bob stato creato dall'hairstylist delle celebrit Marc Mena.

Questa proposta un'ottima alternativa per chi fosse invitata a un matrimonio: in questo modo la chioma rester sciolta e non si dovr optare per nessuna acconciatura.

Altre proposte

Anche la modella Beatrice Valli sbarcata a Venezia alla Mostra del Cinema insieme alla figlia e al compagno. E lo ha fatto sfoggiando dei meravigliosi capelli lunghi: quest'ultimi erano brillanti come il suo vestito. La chioma era sistemata molto ordinatamente dietro le orecchie ed era presente anche la riga centrale.

Il look in questione risulta molto elegante e pulito. Molte volte sui red carpet sono presenti delle acconciature improbabili, mentre invece una capigliatura cos semplice riesce a mettere perfettamente in risalto il volto di chi lo porta.

Consigli

La riga in mezzo risulta perfetta sulle chiome lunghe perch riesce ad esaltarne anche la tonalit: la modella sulla base porta un castano intenso il quale sulle lunghezze sfuma sui toni caramello.

Inoltre termina sulle punte nella nuance biondo chiaro. Questa tecnica di colorazione assomiglia molto allo shatush ma con molte pi sfumature in mezzo: in questo caso sono presenti delle alternanze di toni caldi e freddi, i quali risultano perfetti con ogni carnagione. La chioma lunga di Beatrice Valli perfetta sui volti dalla forma regolare; invece su un viso largo o tondo meglio evitare di portare i capelli dietro le orecchie.

Prima di qualunque decisione comunque sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia. In questo modo lui trover sempre la soluzione pi adatta ad ogni donna.

Le proposte arrivano in continuazione: questo il momento pi indicato per scegliere e sfoggiare un nuovo taglio di capelli.