Per la stagione autunno-inverno 2019-2020 continuano ad arrivare molte tendenze per quanto riguarda i nuovi tagli di capelli. Il più gettonato della stagione è senza nessun dubbio il caschetto alla francese. Questo hairstyle può essere portato in mille modi diversi. Di seguito le ultime novità della stagione.

Nuove chiome da sfoggiare

La migliore rivisitazione del taglio alla francese è quella del carré con la frangia: la lunghezza della capigliatura arriva sotto il mento.

Il taglio è pari e sono presenti delle leggere scalature e sfilature, ideali per regalare un po' di movimento alla chioma. Per completare lo styling basta utilizzare un po' di crema, con le mani spettinare i capelli e il gioco è fatto. Per quanto riguarda la tonalità si può optare per il biondo con balayage californiano. Su una capigliatura molto folta è l'ideale per un hairstyle molto grafico: in questo caso è presente la riga laterale e lo styling è super liscio, per uno stile molto chic.

Il carré lungo è sempre molto facile da portare e il ciuffo lungo consente di cambiare continuamente pettinatura; inoltre il carré può essere portato mosso o liscio a seconda delle occasioni. Su quest'ultimo i capelli possono essere pettinati tutti all'indietro utilizzando dell'olio o della schiuma.

Molto amata da tutte le donne anche una chioma media ondulata; in questo caso la nuance ideale è il ramato intenso: questa taglio viene sfoggiato dall'attrice Zoey Deutch.

Non può mancare nemmeno il caschetto corto con riga di lato: per valorizzare il taglio si può scegliere il colore castano scuro con riflessi tono su tono. Questo look è stato proposto da Camille Albane nel suo salone parigino. Il caschetto è un taglio molto trendy, però non è adatto a tutte: quindi chiedere consiglio al proprio parrucchiere è la scelta più saggia che si possa fare.

I nuovi colori, tra cui il Nutella Brown

Dopo aver scelto un nuovo hairstyle, si deve optare anche per una nuova tonalità.

Il colore di tendenza dei prossimi mesi è senza nessun dubbio il Nutella Brown: per chi non conoscesse quest'ultimo si tratta di una nuance cioccolato, dove sono presenti delle sfumature tendenti al nocciola. Il Nutella Brown è stato creato dal colorista Marc Mena per l'attrice Natalia Dyer. Sulla sua capigliatura Natalia ha sfilato le lunghezze, ha realizzato la permanente e ha anche optato per una nuova colorazione molto fresca.

Il colore in questione sembra molto delizioso come una vera crema spalmabile. Rinnovare il proprio look è assolutamente necessario. Questo è il momento perfetto per sfoggiare un nuovo taglio di capelli, grazie alle proposte disponibili che sono molteplici.