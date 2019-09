In questo autunno-inverno 2019-2020 sono presenti molti nuovi tagli di capelli. In particolare il più gettonato è il caschetto lungo sfoggiato da Jennifer Lopez. La cantante ha scelto un'hairstyle molto glamour e che può essere portato in mille versioni diverse. Di seguito le novità del momento.

Nuove chiome

Jennifer Lopez ha optato per un caschetto liscio: per quanto riguarda la tonalità J.Lo ha realizzato un biondo molto luminoso e originale.

Questo tipo di long bob può essere portato anche con un colore sfumato: in questo caso la base risulta castano scuro e le lunghezze mogano. Sul caschetto castano non può mancare la riga in mezzo, per uno stile molto chic. Un'idea originale può essere quella di creare sulla capigliatura delle onde molto leggere: queste sono perfette per mettere in risalto gli highlights biondo cenere. Per un look molto semplice si può optare per una lunghezza media con la riga centrale: in questo modo vengono messe in evidenza le radici scure.

Del caschetto esiste anche una variante nella quale i capelli sul davanti risultano più lunghi: come tonalità è perfetta la tinta nera e glossata. Una chioma dalle lunghezze pari può risultare molto voluminosa alla base. Per un effetto molto sofisticato si può scegliere il long bob dalla piega mossa e di colore miele o platino. Questa lunga carrellata termina con il caschetto inclinato: su quest'ultimo i capelli risultano più corti sul retro e sulla parte frontale più lunghi e dall'effetto sleek.

Nuovi colori

Dopo aver realizzato un'hairstyle tutto nuovo si deve optare anche per una nuova tonalità. Nei prossimi mesi saranno di tendenza il colore icy white: per chi non lo conosce si tratta della nuance bianco ghiaccio, da scegliere in moltissime varianti. La differenza tra bianco ghiaccio e biondo ghiaccio è davvero impercettibile: la variante ghiacciata del platino mixa colori platinati con il bianco. Sulle chiome sono un'abbinamento perfetto l'icy white e le radici scure, per un look molto particolare.

Altre proposte

Il bianco ghiaccio è soggetto a molte interpretazioni, come ad esempio il colore latte. L'icy white è anche molto difficile da ottenere, in particolare se la base naturale è molto scura. Per ottenere la tonalità in questione prima si deve realizzare una decolorazione e poi applicare una tinta ultra white o un riflessante argento. Anche il mantenimento del colore richiede sempre molta cura: quindi si devono utilizzare sempre dei prodotti specifici.

Il colore bianco ghiaccio si adatta perfettamente a ogni tipo di lunghezza. Va ricordato che per evitare l'impatto shock della ricrescita si possono sfumare le radici d'argento. Portare un nuovo taglio di capelli medi nell'autunno-inverno 2019-2020 è necessario.