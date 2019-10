In queste settimane emergono varie novità riguardanti i tagli di capelli corti e medi per la stagione autunno/inverno. Nei prossimi mesi saranno infatti proposti molti look sbarazzini, con frange spettinate e morbide onde, perfette per qualsiasi età poiché tendono a ringiovanire il volto. Innanzitutto, tra i più gettonati spiccano le lunghezze medie che arrivano a sfiorare le spalle come il caschetto anti-age di Natalie Portman.

Molto belli e richiesti nei saloni di bellezza sono il carré e il pixie cut. Nello specifico, si tratta di tre tagli differenti che soddisfano i gusti di tantissime donne. Vediamo di farci un'idea su queste tendenze stagionali e scopriamo come esibirli in tutte le occasioni.

I tagli di capelli di moda per la stagione autunnale e invernale

Le tendenze sui tagli di capelli autunno e inverno 2019 riguardano principalmente le chiome corte e medie.

L'attrice Natalie Portman ha deciso di cambiare il suo storico look e di optare per un taglio di capelli medio-corto. Il suo caschetto biondo anti-age la rende visibilmente più giovane dei suoi 38 anni. L'intera figura, inoltre, è maggiormente slanciata. Questo look lo si può esibire sia con la riga laterale che centrale. Per rendere il tutto più particolare e importante si può optare per delle morbide onde oppure lasciare la chioma ultra liscia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

A sfoggiare questo semplice caschetto netto e biondo sono veramente tante celebrità, una su tutte Ivanka Trump.

La Moda capelli corti di questo periodo 'Autunno-Inverno' apre le porte al bowl cut di Charlize Theron. Fresco, giovane e molto cool, il taglio a scodella anni '90 è tornato alla ribalta grazie a questa star hollywoodiana che, per esigenze di copione, è ricorsa alle forbici rilanciando questa tendenza a tratti mascolina.

Un alternativa a questa tipologia di taglio è il famigerato pixie cut sfoggiato da Elodie (con enorme ciuffo laterale) e Giordana Angi della trasmissione Amici.

Prima di adottare uno di questi tagli di capelli è bene chiedere un parere ad un affidabile parrucchiere. Generalmente le chiome cortissime non dovrebbero stare bene a coloro che hanno un viso tondo oppure spigoloso, mentre spesso risultano favolose sui volti minuti e dai lineamenti delicati.

Moda capelli, i tagli anti-age

Tra i cosiddetti tagli di capelli anti-age, oltre al caschetto e al pixie cut sbarazzino, spicca il carré lungo e mosso. Se si adotta una bella frangia, le rughe vengono mascherate furbescamente. Per ottenere un carré ringiovanente è necessario che la parte posteriore sulla nuca e quella laterale siano più corte rispetto a quelle sulla parte superiore della testa. Un esempio in tal senso è quello della celebre attrice americana Lucy Hale.