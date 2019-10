In questo autunno-inverno 2019-2020 si deve rinnovare il proprio look e sfoggiare un nuovo taglio di capelli. Di tendenza nei prossimi mesi ci saranno le chiome corte. Questo hairstyle è perfetto in ogni occasione e inoltre regala un look molto sbarazzino e fresco. Di seguito le ultime novità del momento.

Nuove chiome

Sulle passerelle di Moda di Alberta Ferretti si sono viste capigliature molto corte, sfilate e molto spettinate.

Per quanto riguarda la tonalità la stilista ha optato per il bronde, che ricorda molto gli anni '60; per lo styling sui capelli possono essere applicate delle paste opache e scelte anche da Victoria Beckham, per un risultato finale molto originale. Ritornano di moda anche i tagli maschili anni '50, visti da Thom Browne: per chi non conoscesse questi hairstyle si tratta di tagli corti molto eleganti, con la riga laterale e tenuti in ordine con del gel o della brillantina.

Non va dimenticato il taglio a scodella: la lunghezza di quest'ultimo arriva sotto le orecchie. Per completare il tutto si deve optare per una frangia lunga e morbida, la quale arrivi sotto le sopracciglia. La stilista Lutz Huelle per le sue modelle ha fatto creare delle frangette molto piene e importanti: le frange sono abbinate a un taglio a paggetto molto più corto, per uno stile molto sofisticato.

Altre proposte

Secondo Phuong My il taglio a scodella può essere anche destrutturato: in questo caso sono presenti asimmetrie, tagli obliqui e angoli, per un'hairstyle molto architettonico. Va ricordato che la proposta può essere realizzata solamente sulle capigliature lisce. Si può scegliere anche la versione più corta del taglio medio: la lunghezza arriva alcuni centimetri sotto le orecchie. Il look in questione può essere portato con la riga laterale ed è perfetto sulle chiome ricce e lisce.

Per uno stile punk-rock è ideale un taglio rasato da un lato e più lungo dall'altro; Babylon e Each Others hanno ideato delle maxi frange sfilate, perfette su una fronte alta.

Nuovi colori

Dopo aver realizzato un nuovo hairstyle si deve anche scegliere una nuova tonalità: nell'autunno-inverno 2019-2020 sono di tendenza delle nuance molto naturali. Sono molto richiesti da tutte le donne i biondi con i riflessi miele e i castani molto luminosi: in questo modo la chioma avrà molta più profondità.

I veri protagonisti sono i biondi con sfumature vaniglia, i castani intensi, i marroni metallici con sfumature viola e i ramati freddi con riflessi miele. Tutte queste tonalità devono essere realizzate in salone da un colorista molto esperto: in questo modo le nuance possono essere personalizzate in base al colore naturale e alle esigenze di ogni ragazza. Il momento giusto per sfoggiare un nuovo taglio di capelli corti è proprio questo.