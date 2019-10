In questo autunno 2019 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli. In particolare il più gettonato è senza nessun dubbio il long bob. Questa capigliatura è stata scelta anche da molte influencer e celebrità. Di seguito tutte le novità a riguardo.

Nuove chiome

Il long bob è un taglio sempre molto versatile e inoltre seguendo alcuni semplici accorgimenti può essere portato da tutte le donne senza nessun problema.

Per prima cosa va controllato molto attentamente il volto, per scegliere la versione più adatta. Su un viso squadrato è perfetto un lob molto regolare e che doni una perfetta armonia al tutto; invece su un volto tondo meglio creare sul taglio molte sfilature. Se la fronte risulta alta è perfetto un long bob con la frangia laterale: in questo modo il volto apparirà molto più proporzionato. Anche lo styling è sempre molto importante e va scelto con molta attenzione: il long bob può essere portato sia liscio che mosso. I capelli lisci sono perfetti su dei lineamenti regolari e invece il mosso regala molto volume alla capigliatura.

Tagli capelli e le star

L'arrivo di una nuova stagione anche per le celebrità accende la voglia di sfoggiare un nuovo hairstyle. La cantante Rihanna ha provato ogni tipo di taglio, il pixie nero corvino, i capelli rosso fuoco e lo stile mohicano. Ultimamente ha cambiato solamente un dettaglio e ha pensato bene di creare una frangia lunga, leggermente aperta e dal taglio netto: in questo modo il look appare molto fresco e sbarazzino.

Magari Rihanna ha voluto rendere omaggio alla frangia, la quale ha compiuto ottantacinque anni o solamente ha voluto rinnovare il suo stile: in entrambi i casi la scelta è azzeccata perché questo dettaglio è sempre di tendenza.

Altre proposte

L'attrice Millie Bobby Brown ha scelto una nuova tonalità e ha optato per il biondo: il colore in questione è stato scelto anche da Bella Hadid e Kendall Jenner.

Successivamente Bella è diventata mora e Kendall castana. La famosa Demi Lovato ha colorato di verde le punte del suo lob: questa proposta è molto difficile da copiare e quindi meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia. Ritornando alla chioma di Rihanna lei è stata l'unica che ha realizzato un bel taglio netto sulle ciocche anteriori: anche Michelle Hunzinker ha optato per questo hairstyle.

Per finire anche l'attrice Monica Bellucci ha tagliato la sua capigliatura e ha creato il chin bob: la lunghezza di quest'ultimo arriva leggermente sotto le orecchie. In questo periodo è necessario cambiare il proprio look e sfoggiare un nuovo taglio di capelli: così si affronteranno nel migliore dei modi i prossimi mesi freddi e grigi.