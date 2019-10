In questo autunno-inverno 2019-2020 vengono frequentemente proposti molti nuovi tagli di capelli. Sono molto gettonate le chiome corte, in particolare il bob e il pixie. Quest'ultime sono state sfoggiate di recente rispettivamente da Monica Bellucci e Asia Argento.

Nuove chiome

In una nuova stagione rinnovare il proprio look è quasi obbligatorio. Di questo parere sono anche Monica Bellucci e Asia Argento che hanno optato per un look molto originale.

L'attrice Monica Bellucci ultimamente ha tagliato la sua capigliatura di lunghezza media con la frangia e ha realizzato un bob corto. Inoltre quando Monica ha partecipato a un evento romano per l'occasione ha creato una frangia laterale che assomiglia molto a un ciuffo; inoltre le punte del bob sono pettinate in modo molto sbarazzino.

Anche l'attrice e regista Asia Argento non ci ha pensato due volte e ha abbandonato la sua chioma con i boccoli per scegliere un pixie cut: per finire ha anche cambiato tonalità e ha scelto un bel biondo miele.

Per un cambio di look così veloce ci vuole molto coraggio, quindi è sempre meglio farsi consigliare dal proprio parrucchiere di fiducia.

Acconciature

Dopo un taglio tutto nuovo è necessario scegliere anche la pettinatura più adatta. Di tendenza nei prossimi mesi ci saranno le trecce, da portare su ogni tipo di lunghezza. Le più amate da tutte le ragazze sono senza nessun dubbio le trecce olandesi e quelle a spina di pesce: in questo caso sono perfetti i capelli lunghi con il balayage. In questo modo l'effetto sfumato fa risaltare perfettamente l'acconciatura.

Un'idea originale può essere quella di realizzare una maxi treccia al centro della chioma, lasciare liberi due ciuffi sul davanti e intrecciarli successivamente. A questo punto si possono unire le tre trecce in una coda di cavallo: tale look è perfetto su una capigliatura lunga. Inoltre quando si sciolgono le trecce i capelli mossi risultano meravigliosi. Da non dimenticare la corona di trecce, per avere sempre uno stile molto romantico.

Altre proposte

Su una lunghezza media si può realizzare una coda di cavallo, fissarla con l'elastico e creare una treccia semplice. Le treccine sono ideali in ogni occasione e sono perfette su ogni tipologia di capello, liscio, mosso o riccio. Le trecce laterali su un taglio medio sono un abbinamento perfetto: inoltre è possibile anche accostare gli elastici con l'outfit del momento.

Anche sui capelli corti è possibile optare per le trecce: in questo caso si possono arricchire con degli anellini o elastici super colorati.

Su una capigliatura corta si possono creare le trecce alla francese: l'hairstyle in questione può essere sfoggiato in palestra o per lo shopping. Se i capelli sono molto folti sono perfette delle trecce di dimensioni diverse: questa acconciatura rimane impeccabile anche con la pioggia e il vento.

Questo pare essere insomma veramente il momento giusto per scegliere un nuovo taglio di capelli corti o per sfoggiare una treccia.