In questo autunno 2019 vengono frequentemente proposti molti nuovi tagli di capelli. In particolare è molto amato da tutte le ragazze lo shaggy bob. L'hairstyle in questione è portato anche dalla cantautrice Taylor Swift.

Nuove chiome

Lo shaggy bob è il taglio più apprezzato della stagione: per chi non lo conoscesse si tratta di un bob molto scalato, mosso e con la frangia a tendina. Le varie scalature realizzate in vari punti della chioma aiutano a regalare un bel movimento.

Quindi almeno per un po' i tagli smussati sono da mettere nel cassetto. Lo shaggy bob risulta essere anche un' airstyle molto versatile e perfetto per ogni occasione. Questo taglio può essere realizzato su ogni tipologia di capello e consistenza; inoltre si adatta perfettamente a tutti i tipi di lineamenti. L'attrice Lucy Boynton è passata molto velocemente da un bob smussato a un bob molto romantico.

La bella Lucy ha sfoggiato lo shaggy bob in tutte le versioni possibili: ha optato per il super liscio e anche per delle onde molto morbide. Questo hairstyle regala anche un look molto fresco e sbarazzino, perfetto per le donne di tutte le età.

Nuovi colori

I capelli neri sono sempre molto amati da tutte le donne in ogni stagione dell'anno. Il fascino del dark hair ha contagiato anche molte celebrità: ad esempio l'attrice Megan Fox e la modella Dita Von Teese (entrambe avrebbero i capelli naturalmente chiari).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Queste star sono rimaste sempre fedeli alla loro capigliatura nera tanto da farla diventare un segno distintivo. Nel passato anche nei cartoni animati Biancaneve sfoggiava un caschetto corvino: quest'ultimo era in contrasto con la sua pelle molto pallida.

La tonalità nera sui capelli è perfetta sia con gli occhi scuri che chiari; inoltre questa nuance è perfetta su qualsiasi tipologia di volto.

Altre proposte

Anche tutte le donne della famiglia Kardashian sfoggiano una capigliatura nera naturale con dei meravigliosi riflessi: questo look tenta sempre moltissime donne a rinnovare il proprio hairstyle.

Il colore in questione può essere portato con ogni tipo di taglio e styling: quindi via libera con il pixie, il long bob, il liscio e il mosso.

In questo periodo sono di tendenza anche il biondo, il castano o il rame: ma il dark hair è perfetto per distinguersi dalla massa ed essere sempre originali. Per mantenere sempre brillante la capigliatura si devono utilizzare regolarmente lo shampoo per i capelli colorati e il balsamo; una volta alla settimana è inoltre meglio applicare anche una maschera nutriente.

Questo insomma pare essere il momento più indicato per scegliere un nuovo taglio di capelli e una nuova tonalità: con un nuovo look i mesi più freddi passeranno in modo più spensierato.