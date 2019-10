In questo autunno-inverno 2019-2020 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli. In particolare è molto gettonato l'inverted bob. Questa capigliatura è molto sbarazzina e di carattere. Di seguito le ultimissime novità a riguardo.

Nuove chiome

Il caschetto in ogni stagione si rinnova e adesso è il momento dell'inverted bob: per chi non lo conoscesse si tratta di una lunghezza media. La particolarità di questo hairstyle è che risulta più lungo sul davanti e corto sulla parte posteriore: in questo caso si devono realizzare delle sfilature ben bilanciate o delle scalature e tutto questo in base allo styling.

Ad esempio su una chioma molto mossa o liscia si possono creare delle sfilature; invece su un capello mosso morbido si possono realizzare delle scalature ben proporzionate alla lunghezza di base. Anche Khloé Kardashian ha rinnovato il suo look è ha scelto un taglio medio e asimmetrico. L'inverted bob è perfetto sui visi ovali, rettangolari, quadrati o a cuore; invece è da evitare assolutamente sui volti allungati perché i lineamenti vengono messi in risalto. La gestione del taglio è anche molto semplice e non richiede continue sedute dal parrucchiere.

L'effetto wet

Ultimamente è ritornato di tendenza anche l'effetto bagnato da portare con delle acconciature inedite; inoltre il sleek è in grado di tenere ordinata la chioma, di mettere in evidenza i lineamenti e regala anche uno stile molto romantico. I capelli wet sono molto versatili e possono stravolgere il look solamente per una serata. Oppure acconciare la capigliatura per un'invito dell'ultimo minuto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

L'effetto in questione è perfetto su tagli corti e sulle lunghezze medie; inoltre il trend sleek può essere portato anche sulle capigliature lisce o ricce. Questo stile è molto amato anche dalle celebrità che lo sfoggiano con molta disinvoltura nella vita di tutti i giorni e sul red carpet. Quindi è meglio tenere a portata di mano del gel extra strong, delle spume e lacche per riuscire a modellare i capelli nel migliore dei modi.

Consigli

Un'idea molto particolare è quella di portare i capelli sciolti e l'aspetto wet è presente solamente sul ciuffo, su un lato della testa o solamente sul davanti: i vari look sono ideali per accontentare tutte le donne. Si possono creare anche alcuni raccolti, per uno stile molto elegante. Non può mancare nemmeno la coda di cavallo: i capelli sono pettinati tutti all'indietro utilizzando del gel, per una ponytail ben definita.

Con del gel è possibile mettere in risalto la riga in mezzo, per un risultato finale molto chic. L'effetto bagnato sui capelli corti risulta sempre molto sbarazzino; inoltre il weet look è perfetto per domare una capigliatura mossa. Il momento ideale per sfoggiare un nuovo taglio di capelli è questo.