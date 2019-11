In questo autunno-inverno 2019-2020 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli. Sono molto gettonate le chiome corte e in particolare il pixie cut, portato anche dall'attrice Charlize Theron. L'hairstyle è molto facile da portare e inoltre è adatto per le donne di tutte le età. Di seguito le ultime novità del momento.

Nuove chiome: il pixie cut

Ultimamente Charlize Theron ha pensato di rinnovare la sua capigliatura e ha optato per il famoso pixie cut.

Alcuni mesi fa, invece, portava un bowl cut molto glamour. Nel taglio attuale i capelli sono leggermente mossi e pettinati tutti all'indietro, in questo modo i lineamenti e lo sguardo risultano sempre in primo piano. Questa pettinatura è anche molto semplice da realizzare a casa. Il pixie cut è ideale per i volti ovali e per quelli un po' più robusti, in questo modo il taglio slancia perfettamente la forma grazie al volume presente nella zona del ciuffo.

Charlize Theron ha anche cambiato il colore dei capelli optando per un biondo platino. Quest'ultimo è perfetto su un taglio corto e inoltre regala un look molto sbarazzino. La chioma è stata creata dall'hairstylist Adir Abergel.

Jennifer Lopez, invece, sfoggia un bel caschetto di colore miele intenso: l'hairstyle è stato creato da Chris Appleton. Per quanto riguarda lo styling la cantante oscilla dal liscio al mosso.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Ultimamente ha optato per un raccolto, realizzando uno chignon. L'acconciatura è molto ordinata e viene fissata con della lacca extra forte. Questa acconciatura riesce a mettere ben in risalto tutte le sfumature del caschetto di Jennifer, inoltre l'effetto finale è molto morbido e naturale.

Consigli per realizzare un chignon

Il successo di Jennifer Lopez continua inesorabile: prima la sfilata di Versace e successivamente l'ascesa con il film "Le ragazze di Wall Street", che sta sbancando i botteghini statunitensi.

Adesso è il turno del suo caschetto ben acconciato e di tendenza per i prossimi mesi freddi, su cui si può facilmente realizzare uno chignon. Per prima cosa si deve creare una coda sopra la nuca e fissarla con un elastico. Successivamente bisogna raccogliere le lunghezze intorno a quest'ultimo e applicare delle forcine. Per sigillare il tutto basta vaporizzare abbondante lacca sulla chioma. Inoltre va ricordato che sullo chignon si può applicare anche un meraviglioso effetto messy.

Prima di qualunque decisione è sempre meglio affidarsi completamente al proprio parrucchiere abituale, lui troverà la soluzione più adatta. Il momento giusto per cambiare il proprio look e sfoggiare un nuovo taglio di capelli corto è questo, quindi bisogna approfittarne immediatamente. Con una chioma tutta nuova si affronteranno al meglio le giornate fredde e piovose.