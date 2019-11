In questo autunno-inverno 2019-2020 sono proposti molti nuovi tagli di capelli. In particolare è molto richiesto da tutte le donne il long bob portato da Jennifer Lopez. La capigliatura è ideale per incorniciare il volto ed è perfetta in ogni occasione. Di seguito le ultime novità del momento.

Nuove chiome

La bella Jennifer Lopez ha rinnovato il proprio look e ha sfoggiato un long bob: la lunghezza di quest'ultimo arriva leggermente sotto le spalle.

Su questo caschetto sono presenti delle linee molto morbide e l'effetto messy: per completare l'acconciatura non può mancare la riga laterale. Per quanto riguarda la tonalità la cantante ha optato per un balayage caldo e sfumato: questo è fatto di highlights molto intensi i quali si mescolano alla perfezione alla nuance miele della base. Il risultato finale è un look molto armonico e soprattutto soft.

Questa è proprio una conferma del fatto che il bob risulta essere il taglio dell'anno. Oltre a Jennifer Lopez hanno scelto questo hairstyle anche Lucy Boynton, Naomi Watts, Dua Lipa, Kim Kardashian e Julia Roberts. Uno styling molto attuale può essere quello che ricorda gli anni '90: le punte risultano arrotondate e i capelli sono lucidissimi come fossero glossati.

Tagli corti e medi

I grandi protagonisti dei prossimi mesi saranno le capigliature corte e in particolare il mini carré: il taglio in questione può essere pari oppure con le punte più corte davanti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Per lo 'styling' si può scegliere il liscio o delle onde molto naturali. Sono molto amati da tutte le donne i tagli alla maschietta: in questo caso sono presenti anche dei ciuffi e delle frange super spettinate. Le scalature sono molto leggere e perfette per regalare del volume alle chiome. Per una lunghezza media si può optare per il caschetto classico, quello sfoggiato anche da Raffaella Carrà. I capelli ondulati sono valorizzati da una frangia a tendina o da un bel ciuffo lungo; quest'ultimo crea un'effetto molto naturale.

I tagli medi si adattano perfettamente a ogni tipologia di volto; inoltre sono studiati per dare corposità alle capigliature fine. Va ricordato che tutti gli hairstyle sono molto facili da gestire e le linee risultano molto pulite.

Capelli lunghi

Le capigliature lunghe devono avere lunghezze oversize con leggere sfilature. Realizzare una scalatura laterale molto lieve aumenta la corposità del taglio; inoltre se le punte vengono schiarite l'effetto volume è sempre garantito.

Un taglio pari è perfetto su un viso lungo e regolare. Su un taglio geometrico e grintoso è ideale una nuance fiammante: quindi via libera con il rame e il rosso. Il momento più giusto per scegliere un nuovo taglio di capelli è questo.