L'ormai imminente inverno 2020 potrebbe essere il periodo giusto per rinnovare il proprio look e sfoggiare un nuovo taglio di capelli. Di tendenza ci saranno le chiome medie, adatte alle donne di ogni età. Questo tipo di lunghezza è sempre molto facile da gestire e anche da acconciare. Di seguito tutti i nuovi look del momento.

Tagli medi

Per le eterne indecise la scelta ideale sono proprio le capigliature di lunghezza media, le quali si adattano perfettamente a ogni forma di volto.

L'hairstyle in questione è il giusto compromesso tra il taglio corto e lungo. Le proposte arrivano direttamente dalle passerelle di Moda. I capelli medi possono essere portati lisci, ricci o mossi: tutto questo per accontentare anche le ragazze più esigenti. Per regalare un bel movimento alla chioma si devono realizzare delle scalature in vari punti strategici.

Per completare il tutto si può optare per la riga in mezzo o laterale.

Non vanno dimenticate nemmeno la frangia e il ciuffo: quest'ultimo è ideale per avere un look molto misterioso e originale. Sulle chiome medie è possibile realizzare ogni tipo di acconciatura: quindi via libera con la coda di cavallo, la treccia, lo chignon o le treccine.

Nuovi colori

Per rendere un taglio corto molto originale è possibile anche optare per una nuova tonalità, magari una vivace per illuminare perfettamente il volto: molte idee sono perfette per affrontare la stagione invernale con un look molto glamour.

Sono di tendenza i biondi molto chiari alla Marylin Monroe e le nuance azzurro ghiaccio e grigio: tonalità ideali per regalare alla capigliatura uno stile molto originale.

Sul castano si può optare per dei babylights biondo chiaro o biondo cenere: in questo caso meglio tingere le varie ciocche del ciuffo e lasciare l'undercut più scuro per creare un contrasto meraviglioso.

Il colore lilla può essere utilizzato su un caschetto molto corto: la nuance deve risultare più piena sulle radici e sfumata sulle lunghezze. Non può mancare il famoso pixie cut con la frangia nero corvino: quest'ultima può essere illuminata da delle sfumature blu.

Altre proposte da scoprire

Le radici scure sono molto amate anche dalle celebrità. La ricrescita può essere abbinata ai capelli biondi: l'unico accorgimento è quello di scegliere un giusto contrasto cromatico. Invece sul castano cioccolato si possono creare delle originali venature rosa da realizzare sul ciuffo o su tutta la chioma. Per avere un look molto particolare si può optare per delle nuance arancione, viola e rosso: tale proposta è di grande impatto perfetta per colorare le giornate piovose.

Insomma, anche l'inverno pare essere un momento indicato per portare un nuovo taglio di capelli.