Ormai è imminente l'arrivo dell'inverno 2020 e per questo si deve scegliere un nuovo taglio di capelli. Nei prossimi mesi sarà di tendenza il long bob. Ultimamente questo haitsyle è portato anche dalla cantante Bianca Atzei.

Nuove chiome

Bianca Atzei fa sempre parlare di sé e questa volta è per un taglio di capelli tutto nuovo: la cantante ha realizzato un long bob dove sono presenti anche delle scalature. Per quanto riguarda lo styling Bianca ha creato delle onde molto leggere. Questo long bob si adatta perfettamente ai lineamenti del volto.

Per completare l'hairstyle la cantante ha pensato bene di optare anche per una nuova tonalità: in questo caso sulla base è presente un biondo cenere il quale sfuma al biondo freddo sulle lunghezze. La capigliatura in questione è stata realizzata dall'hairstylist di fiducia Roberto Farruggia.

Prima di Bianca hanno sfoggiato il long bob anche Jennifer Lopez, Kasia Smutniak e Laetitia Casta.

Nuovi colori

Dopo avere scelto con molta attenzione un nuovo taglio è spesso opportuno optare anche per una nuova tonalità.

Nell'inverno 2020 saranno di tendenza le mèches rosa: quest'ultime sono perfette per mettere in risalto i capelli castani. Però va ricordato che tale tonalità deve adattarsi alla carnagione e alla personalità di ogni donna.

Vi sono molte alternative per realizzare questa nuance sulla capigliatura: la prima sono i coloranti semi-temporanei. Quest'ultimi durano solamente fino al prossimo lavaggio e non contengono sostanze chimiche che possono rovinare i capelli: la proposta è ideale per cambiare look solamente per una serata importante o alcuni giorni.

Altre proposte

Poi esistono i chalk, meglio conosciuti come gessetti: questi vanno passati solamente su alcune ciocche. Meglio scegliere dei gessetti di un colore rosa intenso in modo che si noti. I chalk sono facilissimi da utilizzare e resistono fino al prossimo shampoo. Va ricordato che questo metodo va evitato sui capelli molto secchi.

I gel esistono in tantissime nuance molto intense: i colori in questione sono ideali per le capigliature scure o nere. Le tinte permanenti hanno bisogno di un trattamento precedente e durano abbastanza.

Per mantenere il colore sempre brillante si devono utilizzare regolarmente dei prodotti adatti: quindi via libera con la maschera nutriente, lo shampoo e il balsamo. Tali prodotti vanno utilizzati regolarmente. Per realizzare le varie mèches è sempre meglio affidarsi a un professionista.

Si avvicina dunque il momento più indicato per scegliere un nuovo taglio di capelli. Con un nuovo look le grigie e fredde giornate invernali passeranno molto più in fretta.